U ŽENEVI su delegacije uspele da usaglase većinu odredbi američkog plana i da izmene značajan broj spornih pitanja, piše RBK-Ukrajina.

Dogovorene su tačke koje se odnose na brojnost Oružanih snaga Ukrajine, format razmene zarobljenika, kao i odredbe koje se tiču Zaporoške nuklearne elektrane, navodi ovaj medij.

Agencija napominje i da će predsednik SAD Donald Tramp i lider kijevskog režima Vladimir Zelenski razgovarati o još nekoliko punktova, uključujući odustajanje Ukrajine od dela teritorija i unošenje u Ustav Ukrajine odredbe o nepristupanju u NATO.

Datum susreta Trampa i Zelenskog još nije definisan, ali se očekuje da će se održati ove ili naredne nedelje.

Istovremeno, i "Njujork tajms" izveštava da je radni plan za okončanje sukoba u Ukrajini izmenjen u odnosu na onaj koji je u četvrtak podelio ukrajinski poslanik.

Mediji takođe prenose da američka strana namerava da se sastane i sa ruskom delegacijom o ovom pitanju.

Ranije je turski list "Hurijet" preneo da Ukrajina sada rizikuje da u potpunosti izgubi obaveštajne podatke Vašingtona ukoliko ne pristane na rešavanje sukoba, što bi dalje značajno uticalo na protivvazdušni potencijal zemlje.

Američka mirovna inicijativa i evropski "amandmani"

Prošle nedelje, američka administracija je objavila da je pripremila mirovni plan za Ukrajinu. Prema pisanju medija, plan uključuje prebacivanje celog Donbasa pod kontrolu Moskve, zvanično priznavanje Donbasa i Krima kao ruskih teritorija, zamrzavanje većeg dela linije kontakta u Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti, prepolovljenje brojnosti ukrajinskih oružanih snaga i zabranu raspoređivanja stranih trupa i oružja sposobnih da udare duboko u rusku teritoriju.

Vladimir Putin je izjavio da Moskva ima tekst američkog plana, ali da ga strane sada ne razmatraju detaljno. Predsednik je naveo da bi ovaj dokument zaista mogao da bude osnova za konačno rešenje.

Predstavnici EU, SAD i Kijeva su se juče sastali u Ženevi i razmatrali potencijalne izmene nacrta dokumenta. Rojters i "Telegraf" objavili su dve verzije predloženih amandmana.

Prema jednoj verziji, EU, između ostalog, predlaže da se brojnost Oružanih snaga Ukrajine utvrdi na 800.000 vojnika, dok druga ne predlaže nikakva ograničenja.

Što se tiče Zaporoške nuklearne elektrane, prema Rojtersu, predlaže se njeno ponovno pokretanje pod nadzorom IAEA, a proizvedena električna energija biće podjednako podeljena između Rusije i Ukrajine. Nacrt "Telegrafa" stavlja elektranu u potpunosti pod kontrolu kijevskog režima.

Prema nekim izvorima, evropski plan uključuje zabranu raspoređivanja NATO snaga u Ukrajini nakon okončanja sukoba, dok drugi tvrde da odluka o prisustvu stranih trupa ostaje na Kijevu.

Istovremeno, prema pisanju oba medija, nacrt EU predlaže okončanje sukoba na osnovu trenutne linije borbe, a to je u suprotnosti sa centralnom tačkom američkog plana o povlačenju Oružanih snaga Ukrajine iz Donbasa.

