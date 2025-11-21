(MAPA) OVO JE NAJKONTROVERZNIJA TAČKA TRAMPOVOG MIROVNOG PLANA Sve ide na ruku Rusije: Ukrajina gubi teritoriju veličine 10 Kosova!

DETALjI mirovnog plana od 28 tačaka američkog predsednika Donalda Trampa, koji je juče u Kijevu predat ukrajinskom lideru Vladimiru Zelenskom, sada su otkriveni.

U predlogu se navodi da bi Ukrajina, zarad okončanja rata koji traje skoro četiri godine, morala da napravi ogromne ustupke. Najgori scenario bi bio da se odrekne teritorije koja je čak 10,5 puta veća od Kosova.

Očekuje se da će Zelenski uskoro razgovarati sa Trampom o mirovnom planu, koji su neimenovani izvori u "Fajnenšel tajmsu" opisali kao "izuzetno povoljan za (ruskog predsednika) Vladimira Putina".

Međutim, portparolka Bele kuće Kerolajn Levit odbacila je tvrdnje da predlog zahteva da Kijev napravi velike ustupke Moskvi.

- To je dobar plan i za Rusiju i za Ukrajinu, i verujemo da bi trebalo da bude prihvatljiv za obe strane - rekla je ona na konferenciji za medije.

Ipak, nesporno je da plan daje Moskvi neviđenu političku moć u Ukrajini, dok Kijev čini ranjivim na buduću agresiju i ograničava njegove sposobnosti odbrane.

Jedna od najkontroverznijih tačaka, pored odricanja od sopstvene teritorije, a koju Rusija kontroliše, jeste zabrana da Ukrajina traži članstvo u NATO savezu. Tu je navedeno i smanjenje broja ukrajinskih vojnika sa 900.000, koliko ih sada ima, na 600.000 pripadnika, kao i zabrana raspoređivanja NATO trupa iz takozvane "koalicije voljnih", koju predvodi Velika Britanija, na ukrajinskoj teritoriji.

Ono što izaziva posebnu bojazan jeste da bi Krim, poluostrvo koje je Vladimir Putin anektirao 2014, bio priznat kao ruska teritorija u međunarodnim krugovima, zajedno sa oblastima u Donbasu - Donjeckom i Luganskom, piše britanski list "Dejli mejl".

RUSI KONTROLIŠU 19 ODSTO UKRAJINSKE TERITORIJE

Na mapama koje prate koje su teritorije okupirali Rusi u Ukrajini, uključujući i mapu "Dip stejta" (Deep State), ukrajinski projekat mapiranja bojnog polja, tamno i svetlo crvenom bojom označeni su delovi Ukrajine koje Rusija trenutno kontroliše ili tvrdi da je anektirala:

*Krim

*Delovi Hersonske oblasti

*Delovi Zaporoške oblasti

*Veći deo Luganske oblasti

*Veći deo Donjecke oblasti

*Manji deo Harkovske oblasti

Ukupna površina tih teritorija (gruba međunarodno korišćena procena) kreće se oko: 19 odsto teritorije Ukrajine što iznosi oko 114.674 kilometara kvadratnih, zaokruženo oko 115.000. Kako je i "Kijev indipendenet" ranije pisao, Rusija je okupirala približno 19 odsto ukrajinske teritorije, uključujući Krim.

U poređenu sa srpskom autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija, to je 10.887 kilometara kvadratnih, zaokruženo oko 11.000 kilometara teritorije Kosova.

Teritorija prikazana na mapi je oko 10,5 puta veća od Kosova.

ŠTA AKO UKRAJINA IZGUBI MANjI DEO TERITORIJE

Ukoliko se pitanje o gubitku ukrajinske teritorije odnosi na "koliko bi Ukrajina morala da se odrekne", procene su malo drugačije. Naravno, ne možemo politički da prognoziramo, ali možemo matematički da poredimo okupirane ukrajinske teritorije sa Kosovom.

Ako Ukrajina ikada prihvati gubitak samo Krima, čija površina iznosi 27.000 kvadratnih kilometara, izgubila bi teritoriju koja je dva i po puta veća od Kosova.

Ako se računa celokupna sada okupirana teritorija - oko 114.674 kilometara kvadratnih - izgubila bi površinu koja je 10 i po puta veća od Kosova.

Ako bi izgubila samo delove Donbasa (bez Krima) - odnosno okupirane Donjecku i Lugansku oblast čija ukupna površina iznosi 90.000 kvadratnih kilometara - Ukrajina bi izgubila teritoriju koja je osam puta veća od Kosova.

