BRITANSKI ADMIRAL: Mi smo već de fakto u ratu sa Rusijom
BRITANSKI admiral i bivši šef Kraljevske mornarice, Lord Vest, upozorio je da se Ujedinjeno Kraljevstvo nalazi "u neslužbenom ratu" sa Rusijom.
U razgovoru za podkast predsednika Doma lordova rekao je da nivo ruskih neprijateljskih aktivnosti Evropu stavlja u veoma opasan položaj.
- Neverovatno je da smo sada u ovakvom obliku sive zone ratovanja. De fakto, mi smo u ratu sa Rusijom - rekao je Vest, navodeći stalna ispitivanja podmorske infrastrukture, pojavu dronova povezanih sa Rusijom i rastući vojni pritisak u Arktiku.
Kazao je da taj pritisak stvara probleme skandinavskim državama i naveo da je Norveška zbog toga kupila britanske fregate i pojačala saradnju, prenosi Defence Journal.
Vest je poručio da je situacija "nestabilna i teško rešiva", jer niko ne želi direktan rat NATO-a i Rusije.
- Rusija bi u takvom ratu izgubila, a pitanje je da li bi u očajničkom trenutku posegnula za nuklearnim oružjem.
Osvrnuo se i na rat u Ukrajini, rekavši da je Putin tamo "napravio ogromnu grešku" i podsetio da je kineskom predsedniku Si Đinpingu tvrdio kako će sve trajati tri nedelje.
- Nije baš tako ispalo. To je velika strateška greška - rekao je.
Lord Vest služio je u mornarici od 1965, bio je prvi čovek Kraljevske mornarice od 2002. do 2006, a potom i ministar bezbednosti.
Preporučujemo
BAJATOVIĆ OTKRIO POTENCIJALNE KUPCE NIS-A: "Ruski kapital mora da bude anuliran"
DIREKTOR Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je večeras da prodaju NIS-a Rusima 2008. ne vidi kao loš poslovni potez, ali da ruski kapital u toj kompaniji mora da bude anuliran, jer NIS mora da nastavi da radi, a kao potencijalne kupce NIS-a vidi subjekte iz arapskih zemalja, ali ne isključuje ni evropske, ili američke kompanije.
18. 11. 2025. u 22:27
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)