BRITANSKI ADMIRAL: Mi smo već de fakto u ratu sa Rusijom

BRITANSKI admiral i bivši šef Kraljevske mornarice, Lord Vest, upozorio je da se Ujedinjeno Kraljevstvo nalazi "u neslužbenom ratu" sa Rusijom.

U razgovoru za podkast predsednika Doma lordova rekao je da nivo ruskih neprijateljskih aktivnosti Evropu stavlja u veoma opasan položaj.

- Neverovatno je da smo sada u ovakvom obliku sive zone ratovanja. De fakto, mi smo u ratu sa Rusijom - rekao je Vest, navodeći stalna ispitivanja podmorske infrastrukture, pojavu dronova povezanih sa Rusijom i rastući vojni pritisak u Arktiku.

Kazao je da taj pritisak stvara probleme skandinavskim državama i naveo da je Norveška zbog toga kupila britanske fregate i pojačala saradnju, prenosi Defence Journal.

Vest je poručio da je situacija "nestabilna i teško rešiva", jer niko ne želi direktan rat NATO-a i Rusije.

- Rusija bi u takvom ratu izgubila, a pitanje je da li bi u očajničkom trenutku posegnula za nuklearnim oružjem.

Osvrnuo se i na rat u Ukrajini, rekavši da je Putin tamo "napravio ogromnu grešku" i podsetio da je kineskom predsedniku Si Đinpingu tvrdio kako će sve trajati tri nedelje.

- Nije baš tako ispalo. To je velika strateška greška - rekao je.

Lord Vest služio je u mornarici od 1965, bio je prvi čovek Kraljevske mornarice od 2002. do 2006, a potom i ministar bezbednosti.