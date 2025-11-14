RUSKI ski list „Vzgljad“ sastavio je i u utorak objavio „Rejting neprijateljskih vlada“ kako bi pokazao razliku između država koje se svesno suprotstavljaju Rusiji i onih koje su na tu odluku „protiv njihove volje naterale spoljnopolitičke okolnosti“, prenosi Slobodna Dalmacija.

Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Rangirali su isključivo države i teritorije koje se nalaze na popisu neprijateljskih zemalja, objavljenom još 2021. godine.

Prvo mesto zauzela je Velika Britanija sa 75 bodova, koje su zaslužili zbog sankcija ruskim naftnim kompanijama, ali i činjenice da se aktivno zalažu za prenos ruskih sredstava u korist Ukrajine i isporučuju oružje Kijevu.

Nemačka i Francuska dele drugo mesto, s indeksom od 70 bodova. „Vzgljad“ navodi da su obe države članice Evropske unije koje aktivno pružaju finansijsku pomoć Ukrajini. Na trećem mestu nalaze se Holandija i Estonija sa 65 bodova.

Hrvatska na sedmom mestu

Zanimljivo je da su Sjedinjene Američke Države zauzele tek četvrto mesto sa 55 bodova, a ruski list tvrdi da je na tu poziciju uticala odluka SAD da privremeno obustavi vojnu pomoć Ukrajini.

Najviše zemalja nalazi se pak na petom mestu. Tako su Danska, Italija, Kanada, Litvanija, Poljska, Finska i Švedska dobile po 50 bodova.

Slede Norveška i Belgija (45), a na sedmom mestu nalazi se i Hrvatska — deli ga sa Špancima i Grcima sa 40 bodova.

Ispod su Portugal i Slovenija (osmo mesto sa 35 bodova), dok se još niže nalaze Mađarska i Luksemburg sa 30 bodova.

Ipak, gleda li se broj zemalja koje je „Vzgljad“ stavio ispred Hrvatske, ona je zapravo 18. (iako su u tabeli naveli da je sedma).

„Vzgljad“ podseća kako je ruski ministar Sergej Lavrov istakao da se Rusija postepeno odmiče od korišćenja pojma „neprijateljske zemlje“ te da naglasak stavljaju na termin „neprijateljska vlada“, čime žele omogućiti da se država u celini ne identifikuje kao neprijateljska.