"MOSKVA PRIDAJE OGROMAN ZNAČAJ DOKUMENTU": U Kremlju potpisana važna deklaracija
PREDSEDNICI Rusije i Kazahstana Vladimir Putin i Kasim-Žomart Tokajev potpisali su na ceremoniji u Kremlju Deklaraciju o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu između dve zemlje.
Ceremonija potpisivanja održana je nakon pregovora u Kremlju.
Tokajev i Putin razgovarali su o širokom spektru pitanja na proširenom sastanku u Kremlju, saopštila je pres-služba kazahstanskog lidera, koji se nalazi u državnoj poseti Moskvi.
- Tokom sastanka razmatran je širok spektar pitanja vezanih za političku, trgovinsku, ekonomsku, investicionu i humanitarnu saradnju - navodi se u saopštenju.
Kako je istakao portparol ruskog lidera Dmitrij Peskov, Moskva pridaje ogroman značaj dokumentu.
- Njegovo potpisivanje na najvišem nivou ima za cilj da naglasi visok status deklaracije - naveo je on.
Rusija trenutno klasifikuje svoje spoljnopolitičke odnose sa Venecuelom, Indonezijom, Iranom, Kinom i Severnom Korejom, kao strateška partnerstva.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Preporučujemo
ODLAZAK VELIKANA: Potresne vesti za Putina
10. 11. 2025. u 18:09
PRVA REAKCIJA MOSKVE NA SKANDAL U KIJEVU: Evo šta kažu o proneveri novca
12. 11. 2025. u 10:40
RUSIJA POVUKLA OŠTAR POTEZ: Zabrane stupile na snagu
11. 11. 2025. u 22:16
BLUMBERG NAJAVLjUJE NOVA OTKRIĆA: Zelenski je možda umešan u korupcionašku aferu koja trese Ukrajinu
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski mogao bi biti umešan u veliki korupcionaški skandal u energetskom sektoru, preneo je američki magazin Blumberg, pozivajući se na izvore u antikorupcionim institucijama.
12. 11. 2025. u 11:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)