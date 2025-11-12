"MOSKVA PRIDAJE OGROMAN ZNAČAJ DOKUMENTU": U Kremlju potpisana važna deklaracija

PREDSEDNICI Rusije i Kazahstana Vladimir Putin i Kasim-Žomart Tokajev potpisali su na ceremoniji u Kremlju Deklaraciju o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu između dve zemlje.

Ceremonija potpisivanja održana je nakon pregovora u Kremlju.

Tokajev i Putin razgovarali su o širokom spektru pitanja na proširenom sastanku u Kremlju, saopštila je pres-služba kazahstanskog lidera, koji se nalazi u državnoj poseti Moskvi.

- Tokom sastanka razmatran je širok spektar pitanja vezanih za političku, trgovinsku, ekonomsku, investicionu i humanitarnu saradnju - navodi se u saopštenju.

Kako je istakao portparol ruskog lidera Dmitrij Peskov, Moskva pridaje ogroman značaj dokumentu.

- Njegovo potpisivanje na najvišem nivou ima za cilj da naglasi visok status deklaracije - naveo je on.

Rusija trenutno klasifikuje svoje spoljnopolitičke odnose sa Venecuelom, Indonezijom, Iranom, Kinom i Severnom Korejom, kao strateška partnerstva.

