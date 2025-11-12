"POMILUJTE NETANJAHUA" Tramp uputio pismo predsedniku Izraela - stigao odgovor Hercoga koji niko nije očekivao

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp uputio je pismo izraelskom predsedniku Isaku Hercogu u kojem ga poziva da pomiluje premijera Izraela Benjamina Netanjahua, nazvavši njegovo suđenje za korupciju "politički motivisanim" i "neopravdanim".

Foto: Tanjug

- Čast mi je da vam pišem u ovom istorijskom trenutku, jer smo zajedno upravo obezbedili mir koji se tražio najmanje 3.000 godina - naveo je Tramp u pismu koje je, prema izvorima iz Jerusalima, Hercog primio jutros, preneo je Tajms of Izrael.

Tramp je u poruci ocenio da je Netanjahu bio "impozantan i odlučan lider u ratnom vremenu" i da sada "vodi Izrael u period mira", dodajući da je njegovo pomilovanje "ključni korak ka ujedinjenju zemlje".

- Uspostavili smo odličan odnos i složili smo se čim sam inaugurisan u januaru da fokus mora da bude na vraćanju talaca i postizanju trajnog mira. Sada, kada smo postigli te neviđene uspehe, vreme je da omogućimo Bibiju da ujedini Izrael tako što će da ga pomiluje i okonča taj zakon jednom zauvek - napisao je Tramp.

Tramp je istakao da "apsolutno poštuje nezavisnost izraelskog pravosuđa", ali da optužnice protiv premijera vidi kao "neopravdano političko gonjenje".

Netanjahu se suočava sa suđenjem koje traje od 2020. godine po optužbama za podmićivanje, prevaru i zloupotrebu poverenja u tri odvojena slučaja korupcije.

Proces još nije blizu kraja, a izraelski premijer negira sve optužbe i tvrdi da je žrtva političkog progona.

Kabinet Hercoga saopštio je da "predsednik gaji veliko poštovanje prema predsedniku Trampu i zahvalnost za njegovu nepokolebljivu podršku Izraelu", ali je dodala da "svako ko traži pomilovanje mora da podnese zvaničan zahtev u skladu sa utvrđenim procedurama".

Prema izraelskom zakonu, predsednik može da pomiluje osobu čak i pre okončanja sudskog postupka ako se proceni da je to u javnom interesu.

Međutim, zahtev mora da podnese osuđeni ili član njegove uže porodice.

Netanjahu ili njegovi rođaci to još nisu učinili, iako je izraelski Kanal 13 prošlog meseca preneo da se u njegovom kabinetu razgovara o mogućnosti da premijerova supruga, Sara Netanjahu, podnese takav zahtev.

(Tanjug)

