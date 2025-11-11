SRUŠIO SE TURSKI AVION U GRUZIJI: Munjevito se survao sa neba, pa tresnuo o zemlju (VIDEO)
TURSKI vojni transportni avion C-130 srušio se danas na granici Gruzije i Azerbejdžana, saopštilo je Ministarstvo odbrane Turske.
U objavi na društvenim mrežama ministarstva navodi se da je avion poletio iz Azerbejdžana ka Turskoj i da su u koordinaciji s vlastima Azerbejdžana i Gruzije odmah započete akcije traganja i spasavanja, prenosi turski Hurijet.
Ministar unutrašnjih poslova Turske Ali Jerlikaja izrazio je žaljenje povodom nesreće i naveo da spasilačke akcije i dalje traju.
- Razgovarao sam telefonom sa ministrom unutrašnjih poslova Gruzije Gelom Geladžom, koji takođe ide ka mestu nesreće. Izražavam saučešće našem narodu - napisao je Jerlikaja na društvenim mrežama.
C-130 Hercules, koji proizvodi američka kompanija "Lockheed Martin", ima četiri motora i namenjen je za vojne transportne zadatke.
Avion je dizajniran za sletanje i poletanje sa neuređenih ili poluuređenih pista, a koristi se za prevoz vojnog tereta, trupa i evakuaciju.
(Tanjug)
