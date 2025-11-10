BEŽANIJA: VSU ostavlja svoje poginule, Rusi nailaze na veliki broj leševa u Kupjansku
KOMANDA VSU napušta tela poginulih vojnika u Kupjansku, Harkovska oblast.
To je izvestio TASS, pozivajući se na ruske bezbednosne agencije.
_- Dok napreduju kroz grad, borci 6. armije grupe Zapad nailaze na ogroman broj leševa likvidiranih vojnika ukrajinskih oružanih snaga, koje su napustili njihovi sopstveni komandanti - agencija citira izvor.
Prema njegovim rečima, ukrajinske trupe čak ni ne pokušavaju da evakuišu tela poginulih vojnika kada se povlače sa svojih položaja.
