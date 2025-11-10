TRAMP PRETI BI-BI-SI TUŽBOM OD MILIJARDU DOLARA: Oglasio se i britanski javni servis

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zapretio je danas tužbom BBC-u u iznosu od milijardu dolara, optužujući britanski javni servis da je prošle godine pokušao da utiče na predsedničke izbore montiranjem njegovog govora, saopštio je Trampov pravni tim za američku televiziju NBC.

AP Photo

BBC se, u međuvremenu, izvinio zbog montaže Trampovog govora ističući da nije bilo namere za ombanom.

U dokumentarcu su spojena dva odvojena dela Trampovog govora, udaljena više od 50 minuta, što je stvorilo utisak da se radi o jednom neprekinutom delu, a odmah nakon tih delova, prikazan je snimak pripadnika krajnje desničarske grupe "Proud Boys" dok marširaju ka Kapitolu, iako je taj snimak nastao pre nego što je Tramp uopšte počeo govor.

- Zbog toga je stvoren pogrešan utisak da je predsednik Tramp direktno pozvao na nasilne akcije. BBC se izvinjava zbog te greške u proceni - navodi se u saopštenju britanskog javnog emitera.

BBC ističe da nije bilo namere da se gledaoci obmanu, već da se u sažetom formatu prenesu ključne poruke govora i prikažu događaji tog dana, pošto je originalni govor trajao više od jednog sata.

U saopštenju se dodaje da BBC nije uklonio reč "mirno" (peacefully) iz Trampovog govora, kako se u pojedinim navodima tvrdilo.

Prethodno su generalni direktor BBC-ja Tim Dejvi i izvršna direktorka vesti Debora Ternes podneli ostavke nakon kritika da je dokumentarni program "Panorama" doveo gledaoce u zabludu montažom i manipulacijom govora Trampa.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social pozdravio ostavke rukovodstva BBC-a, navodeći da su "vrlo nepošteni ljudi pokušali da utiču na predsedničke izbore".

Predsednik BBC Samir Šah izjavio je da je ovo "tužan dan za korporaciju" i zahvalio Dejviju i Ternes na "njihovoj posvećenosti i dugogodišnjem služenju BBC-u", navodeći da razume "lični i profesionalni pritisak" koji je doveo do njihovih odluka, uz napomenu da Upravni odbor poštuje razloge za ostavke, preneo je BBC.

Odluke o povlačenju usledile su nakon što je list Telegraf objavio detalje internog memoranduma u kojem se tvrdi da je emisija "Trump: A second chance?", emitovana prošle godine, spajanjem dva odvojena dela Trampovog govora stvorila utisak da je on direktno pozvao pristalice na napad na Kapitol u januaru 2021. godine.

Autor dokumenta, bivši savetnik BBC-jevog odbora za uredničke standarde Majkl Preskot, naveo je da je emisija "potpuno obmanula gledaoce".

Preskot je, pre nego što je u junu napustio funkciju, upozorio da je program načinjen u produkciji nezavisne kuće "October Films Ltd", spojio rečenice iz različitih delova Trampovog govora, čime je predsedniku SAD pripisano nešto što nikada nije izgovorio, preneo je Telegraf.

U dokument se tvrdi da je ''Panorama'' prikazala Trampa kako govori pristalicama da će "poći s njima da se bore do kraja", dok je u originalu rekao da će "poći s njima kako bi mirno i patriotski izrazili svoje mišljenje" Debora Ternes je u saopštenju navela da je "donela tešku odluku da više ne može da predvodi redakciju", dodajući da "greške jesu napravljene, ali da tvrdnje o institucionalnoj pristrasnosti BBC nisu tačne".

Britanska ministarka kulture Liza Nandi ocenila je slučaj kao "vrlo ozbiljan", dok su konzervativni poslanici zatražili hitnu istragu o okolnostima pod kojima je sporni program emitovan.