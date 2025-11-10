VELIKA TRAMPOVA PRETNJA: Bićete kažnjeni!

PROŠLE nedelje otkazano je hiljade letova, a samo danas, američke avio-kompanije otkazale su preko 1.500 letova, a onda se oglasio predsednik SAD.

Foto: Tanjug

Američki senatori postigli su privremeni sporazum o okončanju budžetske "paralize" koja blokira neke javne službe rekordnih 40 dana, objavilo je nekoliko medija, međutim, situacija je danas eskalirala pretnjom američkog predsednika Donalda Trampa kontrolorima leta koji ne dolaze na posao jer ne primaju plate.

Prošle nedelje otkazano je hiljade letova, a samo danas, američke avio-kompanije otkazale su preko 1.500 letova.

Tramp je, putem mreže Truth Social, poručio svim kontrolorima leta moraju odmah da se vrate na posao.

Pretio je onima koji to ne učine novčanim kaznama, dok je istovremeno obećao da će nagraditi one koji su nastavili da rade tokom blokade, bonusom od 10.000 dolara.

- Svi kontrolori leta moraju se odmah vratiti na posao! Svako ko to ne učini biće značajno 'kažnjen'. Za one kontrolore leta koji su bili velike petriote i nisu uzimali slobodne dane tokom 'demokratske prevare sa gašenjem', preporučiću bonus od 10.000 dolara po osobi za izuzetnu uslugu našoj zemlji - zagrmeo je Tramp.

Onda se obratio i drugoj strani.

- Za one koji su se samo žalili i uzimali slobodne dane iako su svi znali da će ubrzo nakon toga biti plaćeni u celosti - nisam zadovoljan vama. Niste pomogli SAD protiv lažnog demokratskog napada, koji je trebalo samo da nanese štetu našoj zemlji. Imaćete negativnu procenu, barem u mojim mislima, vašeg prethodnog rada. Ako želite da napustite službu u bliskoj budućnosti, slobodno to učinite, bez ikakvih isplata ili otpremnine! Brzo će vas zameniti prave patriote koji će bolje raditi na potpuno novijoj savremenijoj opremi, najboljoj na svetu, koju trenutno naručujemo. Prethodna 'Administracija' je potrošila milijarde dolara pokušavajući da popravi zastarele greške. Nisu imali pojma šta rade - oštar je bio Tramp.

Zatvaranje vlade izaziva probleme

Zatvaranje vlade, koje traje rekordnih 40 dana, dovelo je do nedostatka kontrolora leta, koji, kao i drugi službenici savezne vlade, nisu primali plate nedeljama.

Senat SAD se kasno u nedelju približio usvajanju zakona o okončanju zatvaranja vlade.

Američka FAA je naredila avio-kompanijama da smanje svoje dnevne letove za četiri procenta na 40 glavnih aerodroma počev od petka zbog zabrinutosti za bezbednost vazdušnog saobraćaja.

Smanjenje letova će se povećati na šest procenata u utorak, a zatim na 10 procenata 14. novembra.

Veliko pitanje za avio-kompanije je kada će FAA ukinuti ograničenja.

Ministar saobraćaja Šon Dafi rekao je da prvo želi da vidi poboljšanja u brojkama kontrole vazdušnog saobraćaja i podacima o bezbednosti.

(Kurir.rs/Indeks)

BONUS VIDEO - S-400 NA CRVENOM TRGU: Novosti snimile ponos ruske armije