"SVI NA SVETU SE PLAŠE TRAMPA ALI NE I JA" Zelenski: Mi smo prijatelji Amerike
UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izjavio je da se ceo svet plaši američkog predsednika Donalda Trampa, ali ne i on, i negirao je tvrdnje da je Tramp bacio karte sa linijama fronta u Ukrajini tokom njihovog burnog sastanka u oktobru u Beloj kući, kada je očekivao da će dobiti američke krstareće rakete "tomahavk".
- Nije ništa bacao. Siguran sam - rekao je Zelenski novinarima u Kijevu, koji je odnose sa Trampom opisao kao "normalne", "poslovne" i "konstruktivne", prenosi danas Gardijan.
Kako su mediji javili nakon sastanka, Tramp je navodno vršio pritisak na Zelenskog da prihvati maksimalističke uslove ruskog predsednika Vladimira Putina za okončanje rata, i rekao je Zelenskom da će ruski lider "uništiti" Ukrajinu ako se ne složi sa Putinovim uslovima.
Zelenski je kazao i da se "svi na svetu" plaše Trampa, ali ne i on.
- Ne... mi nismo neprijatelji Amerike. Mi smo prijatelji. Pa zašto bismo se plašili - rekao je Zelenski.
(Tanjug)
