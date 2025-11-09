"POSTIGAO SAM DOGOVOR SA TRAMPOM" Orban nakon sastanka u Beloj kući - Dobro jutro, Briselu!

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da je postigao dogovor sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom o finansijskom zaštitnom štitu.

Foto: Profimedia

- Možemo da kažemo i to da ovim sporazumom imamo gotovo neograničene mogućnosti finansiranja u Sjedinjenim Američkim Državama, kojima možemo da zamenimo bilo koji novac iz Brisela - rekao je Orban juče u avionu, prenosi Hirado.

Odgovarajući na pitanja novinara tokom leta iz Vašingtona ka Budimpešti, posle sastanka sa Trampom u Beloj kući, on je naglasio da ako bi Mađarska ili njen finansijski sistem bili izloženi bilo kakvom spoljašnjem napadu, Amerikanci su dali reč da će u svakom takvom slučaju zaštititi finansijsku stabilnost Mađarske.

- To je veoma važno, jer ako bi Mađarska bila na meti spekulativnog ili politički motivisanog napada, mogla bi da računa na američki finansijski zaštitni štit. Tako i planiram budućnost. Dobro jutro, Briselu! - poručio je Orban.

Kako je rekao, "zato možemo mirno da tvrdimo da, ukoliko bi se finansijski napad na Mađarsku pokrenuo iz bilo kojeg kraja sveta, a koji bi mogao da utiče na naš devizni kurs, na naš kreditni rejting ili na ocenu našeg duga, za njegovo odbijanje nam stoji na raspolaganju američka pomoć", preneo je Tanjug.

Orban je naglasio da se može reći da Mađarska ima gotovo neograničene mogućnosti finansiranja u SAD, kojima može da zameni bilo koji novac iz Brisela.

- Dakle, Mađarska ne mora da odustaje od velikih ekonomskih projekata od nacionalno-strateškog značaja samo zato što mi iz Brisela treba još dve-tri godine da pribavimo svaki forint - dodao je on.

Prema njegovim rečima, te projekte ne treba ni odlagati ni prestrukturirati jer svi mogu da se realizuju.

- To će se videti i na kursu forinta, kao i na budućem zaduživanju. A i na međunarodnom finansijskom tržištu pozicija Mađarske već danas, dan nakon pregovora, mnogo je jača nego što je bila - naglasio je Orban.

On je naveo da američki finansijski zaštitni štit jača Mađarsku i stvara povoljniju međunarodnu finansijsku poziciju za nju.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

MRDIĆ JEDVA GOVORI: Poslanik nakon upozorenja hitne - Nastavljam štrajk, Srbija je svetinja



