TEŽAK UDARAC ZA UKRAJINCE U POKROVSKU: Rusi zauzeli ključno i žestoko branjeno naselje (FOTO)

"UPRAVO je objavljeno da je ruska vojska potpuno zauzela ključno i žestoko branjeno stambeno naselje Dinas (Dynas) u Pokrovsku u Ukrajini", prenose izvori sa društvenih mreža.

Kako se dodaje u objavi, navodno su svi ukrajinski džepovi otpora su eliminisani.

Međutim, navodno se borbe i dalje vode u susednom predgrađu Rovnoje.

Dodaje se da ukrajinske snage koje su se tamo ukorenile i dalje dobijaju veliku podršku iz Mirnogradskog džepa, posebno municiju i oružje, prenosi objavu grčki portal Pronjuz.

Treba napomenuti da za sada nema potvrde ovih vesti iz ukrajinskih izvora.

Da li je gotovo?

Prema ruskim izvorima, Pokrovsk se stavlja u "klešta" i pitanje je samo dana kada će biti, a ne da li će biti osvojen, čemu svakako doprinosti i gorenavedena vest o taktički važnom prodoru u naselje Dinas u Pokrovsku.

Međutim, ukrajinska strana negira ove navode, dodajući da se pojačavaju napade na ruske snage oko istočnog ukrajinskog grada Dobropolja kako bi smanjile pritisak na ugroženi centar Pokrovska

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je juče da se u Pokrovsku, strateški važnom fgradu na istoku Ukrajine za koji Moskva tvrdi da je opkoljen, nalazi oko 314 ruskih vojnika.

Zelenski je ocenio da situacija u Pokrovsku ostaje teška i da je cilj ruskih snaga brza okupacija grada.

Prema njegovim rečima, za tri dana je zabeleženo 220 napada na Pokrovsk, prenosi Ukrinform.

Zelenski je napomenuo da je za Rusiju veoma važno da zauzme Pokrovsk kako bi pokazala uspehe na bojnom polju i "promovisala narativ da će navodno moći da zauzme ceo Donbas".

Prema njegovim rečima, ovaj faktor može uticati i na napredovanje sankcija protiv Rusije, kao i na njihovo odlaganje.

Vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine Oleksandr Sirski izjavio je juče da ukrajinske snage pojačavaju napade na ruske snage oko istočnog ukrajinskog grada Dobropolja kako bi smanjile pritisak na ugroženi centar Pokrovska u Donjecku.

Sirski je naveo da su ukrajinske snage uglavnom fokusirane na obezbeđivanje linija logistike i potiskivanje ruskih trupa, preneo je Rojters.

Pokrovsk, strateški važna tačka

Pokrovsk je strateški važna tačka u Donjeckoj oblasti, a ruske snage bi, ako bi ga osvojile, bile bliže uspostavljanju kontrole nad celim Donbasom.

Ruski izvori tvrde da su opkolili ukrajinske snage u tom području i da sprovode strategiju "klešta", što zvanični Kijev negira.

