PROPALI MIROVNI PREGOVORI: Narod na ivici očaja
AVGANISTAN i Pakistan su, uz posredovanje Katara i Turske, dogovorili primirje u Dohi 19. oktobra, nakon višednevnih žestokih sukoba na granici.
Mirovni pregovori između Avganistana i Pakistana su propali, iako se prekid vatre između dve susedne države produžava, izjavio je danas portparol avganistanskih talibana Zabihulah Mudžahid.
Mudžahid je kazao da su pregovori propali zbog insistiranja Pakistana da Avganistan preuzme odgovornost za unutrašnju bezbednost Pakistana, što je naveo da prevazilazi "kapacitet" Avganistana, prenosi danas Rojters.
- Prekid vatre koji je uspostavljen do sada nismo prekršili i nastavićemo da ga se poštujemo - kazao je Mudžahid.
