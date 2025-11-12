BIZARNA TRAGEDIJA: Muškarac (81) slučajno dva puta pregazio prijatelja (82)

U ponedeljak uveče (3. novembar), oko 19:20 sati, u Rechberghausenu (pokraj Ulma) dogodila se teška saobraćajna nesreća. Nakon što su zajedno večerali, 81-godišnji vozač Renoa hteo je odvesti svog 82-godišnjeg prijatelja kući. Vozač je prethodno otišao po svoj automobil, koji je bio parkiran nešto dalje, i zatim se uputio ulicom Bahnhofstraße.

Foto: Profimedia

Dok je 82-godišnjak prelazio ulicu Bahnhofstraße, Reno ga je udario od napred i povukao pod vozilo. Iz za sad nepoznatih razloga vozač nije primetio nesreću te je vukao svog prijatelja oko 70 metara pod automobilom – sve do parkirališta obližnjeg supermarketa.

Tamo je vozač najpre parkirao vozilo, ali ga je ubrzo ponovno premestio, pri čemu se telo nesrećnog muškarca oslobodilo ispod auta, a automobil ga je ponovno prešao.

Doktor hitne pomoći, koga su pozvali svedoci, odmah je pokušao reanimaciju, ali 82-godišnjak je preminuo na mestu nesreće od zadobijenih povreda.

Policija sada istražuje kako je došlo do ove nesreće. Prometna služba u Mühlhausenu odmah je tokom noći angažovala sudskog veštaka kako bi razjasnio okolnosti tragičnog događaja.