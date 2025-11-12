Svet

BIZARNA TRAGEDIJA: Muškarac (81) slučajno dva puta pregazio prijatelja (82)

Фениx-магазин

12. 11. 2025. u 12:21

U ponedeljak uveče (3. novembar), oko 19:20 sati, u Rechberghausenu (pokraj Ulma) dogodila se teška saobraćajna nesreća. Nakon što su zajedno večerali, 81-godišnji vozač Renoa hteo je odvesti svog 82-godišnjeg prijatelja kući. Vozač je prethodno otišao po svoj automobil, koji je bio parkiran nešto dalje, i zatim se uputio ulicom Bahnhofstraße.

БИЗАРНА ТРАГЕДИЈА: Мушкарац (81) случајно два пута прегазио пријатеља (82)

Foto: Profimedia

Dok je 82-godišnjak prelazio ulicu Bahnhofstraße, Reno ga je udario od napred i povukao pod vozilo. Iz za sad nepoznatih razloga vozač nije primetio nesreću te je vukao svog prijatelja oko 70 metara pod automobilom – sve do parkirališta obližnjeg supermarketa.

Tamo je vozač najpre parkirao vozilo, ali ga je ubrzo ponovno premestio, pri čemu se telo nesrećnog muškarca oslobodilo ispod auta, a automobil ga je ponovno prešao.

Doktor hitne pomoći, koga su pozvali svedoci, odmah je pokušao reanimaciju, ali 82-godišnjak je preminuo na mestu nesreće od zadobijenih povreda.

Policija sada istražuje kako je došlo do ove nesreće. Prometna služba u Mühlhausenu odmah je tokom noći angažovala sudskog veštaka kako bi razjasnio okolnosti tragičnog događaja.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću
Politika

0 30

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću

MEĐUNARODNI mehanizam za krivične sudove (MMKS) odbacio je zahtev generala Ratka Mladića za dobijanje dozvole da izađe iz zatvora na sedam dana, kako bi prisustvovao pomenu članu porodice koji je nedavno preminuo, saopštila je danas potpredsednica MMKS-a Grasijela Gati Santana.

11. 11. 2025. u 17:50 >> 20:27

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRIRODA, HARMONIJA I BOGATSTVO UKUSA JEDINOG PRAVOG

PRIRODA, HARMONIJA I BOGATSTVO UKUSA JEDINOG PRAVOG