"IZVEŠTAJI GENERALŠTABA SU NEISTINA, SVE JE IZGUBLJENO!" Ukrajinska vojska otkriva šta se dešava u paklu Pokrovska

UKRAJINSKE snage nastavljaju uporno da brane džep oko Pokrovska i Mirnograda, uprkos nemilosrdnim ruskim napadima koji sve više ugrožavaju linije snabdevanja i povećavaju rizik od potpunog okruženja-

Haos u „sivoj zoni“ Pokrovska

Više od dve nedelje nakon što su ruski vojnici snimljeni kako masovno ulaze u grad u Donjeckoj oblasti, Pokrovsk se pretvorio u „sivu zonu“ — područje u kojem je granica između kontrolisanih teritorija praktično nestala.

- Situacija se u Pokrovsku nije mnogo promenila. To je pravi haos - gomila naših vojnika i gomila njihovih, svi pomešani - rekao je jedan ukrajinski pilot drona za Kyiv Independent.

Kako sve više ruskih jedinica prodire u grad nakon što su ukrajinske linije na jugu brzo popustile, mogućnost da se situacija preokrene velikim kontranapadom izgleda sve manja.

Opasnost za Mirnograd

U susednom industrijskom Mirnogradu, gde ukrajinske brigade i dalje pokušavaju da se održe uprkos sve težoj situaciji, opasnost od okruženja naglo raste.

Prema mapama otvorenih izvora, uključujući Deep State, većina Pokrovska i dalje je u „sivoj zoni“, dok se linije kontrole stalno menjaju.

- Pokrovsk se jednostavno apsorbuje - neprijatelj postepeno ulazi i postavlja položaje - objasnio je suosnivač Deep State-a Roman Pogorili.

Ukrajinske snage pod napadom dronova

Ruske jurišne grupe nastavljaju da se kreću severno kroz grad, dok ukrajinski timovi dronova trpe gubitke i sve teže drže položaje.

- Pre mesec dana na jednom raskršću bio je samo jedan uništen naš automobil, a sada ih je desetak. Za manje od mesec dana izgubili smo veliki broj tehnike - izjavio je Artem Fisun iz jedinice Peaky Blinders.

Tenzije u Kijevu,

Bitka za Pokrovsk dobila je i političku dimenziju - obe strane žele da godinu završe nekim uspehom.

Ruski predsednik Vladimir Putin već je 29. oktobra tvrdio da su Pokrovsk i Kupjansk opkoljeni, dok je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski posetio front da podigne moral trupama.

"Pokrovsk praktično izgubljen, nema smisla držati ni Mirnograd"

Ipak, novinar i dobrovoljac Vitalij Dajnega upozorio je:

- Ako se uskoro ne potpiše naređenje za povlačenje iz Pokrovska i Mirnograda, mogli bismo izgubiti veliki broj elitnih padobranaca i marinaca.

On je dodao da „izveštaji Generalštaba sadrže sve više neistina“ i da je „Pokrovsk praktično izgubljen, što znači da nema smisla držati ni Mirnograd“.

Simbolični otpor i akcije specijalaca

Iako ruske snage nisu uspele da potpuno zatvore obruč, ukrajinske jedinice nastavljaju da pružaju otpor.

31. oktobra specijalci pod komandom šefa vojne obaveštajne službe Kirila Budanova spustili su se helikopterom Black Hawk u blizini Pokrovska.

Cilj operacije nije objavljen, ali se veruje da je akcija bila simboličnog karaktera.

6. novembra ukrajinska jedinica „Skelija“ objavila je snimak postavljanja zastave na zgradu gradskog veća - što je trebalo da pokaže da centar Pokrovska još nije potpuno pod ruskom kontrolom, iako taj čin ima pre svega moralni značaj.