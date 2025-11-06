EVROPSKE zemlje žele da napadnu Rusiju, ali im nedostaju resursi za to, izjavio je bivši analitičar CIA-e Lari Džonson na Jutjubu.

Foto: Shutterstock

- Smatram da je malo verovatno da će Evropa izazvati direktan rat sa Rusima, jer Evropa nema te mogućnosti. Ne sumnjam da imaju želju. Rado bi napali Rusiju i osetili da mogu da joj nanesu štetu. Ali stvarnost je takva da nemaju oružje i iskustvo da ga koriste. Imaju dovoljno vatrene moći da zapale lomaču za koju bi oni bili gorivo - objasnio je stručnjak.

On je podsetio na rizik kojem bi se zemlje Evropske unije izložile ako bi se zaista usudile da napadnu Rusiju.

- Rusija, osim ako ne bude napadnuta, neće izvoditi preventivne udare na Evropu ni pod kojim okolnostima. Ali ako bude napadnuta, Rusija će odgovoriti tako da će to prouzrokovati ogroman bol i stradanje Evropi - naglasio je Džonson.

Rusija poslednjih godina primećuje neviđene aktivnosti NATO-a duž svojih zapadnih granica. Alijansa proširuje svoje inicijative i naziva ih „obuzdavanjem ruske agresije“.

Ruske vlasti su više puta izrazile zabrinutost zbog vojno-političkog gomilanja snaga bloka u Evropi. Kremlj je izjavio da Rusija ni za koga ne predstavlja pretnju, ali da neće ignorisati dejstva koja su potencijalno opasna po njene interese.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

MOĆNO: Snimci sa dočeka Srba sa KiM ispred Narodne skupštine