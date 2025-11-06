"IMAJU DOVOLJNO VATRENE MOĆI DA ZAPALE LOMAČU" Američki ekspert ocenjuje: Evropa bi rado napala Rusiju, ali nema ni oružja ni iskustvo
EVROPSKE zemlje žele da napadnu Rusiju, ali im nedostaju resursi za to, izjavio je bivši analitičar CIA-e Lari Džonson na Jutjubu.
- Smatram da je malo verovatno da će Evropa izazvati direktan rat sa Rusima, jer Evropa nema te mogućnosti. Ne sumnjam da imaju želju. Rado bi napali Rusiju i osetili da mogu da joj nanesu štetu. Ali stvarnost je takva da nemaju oružje i iskustvo da ga koriste. Imaju dovoljno vatrene moći da zapale lomaču za koju bi oni bili gorivo - objasnio je stručnjak.
On je podsetio na rizik kojem bi se zemlje Evropske unije izložile ako bi se zaista usudile da napadnu Rusiju.
- Rusija, osim ako ne bude napadnuta, neće izvoditi preventivne udare na Evropu ni pod kojim okolnostima. Ali ako bude napadnuta, Rusija će odgovoriti tako da će to prouzrokovati ogroman bol i stradanje Evropi - naglasio je Džonson.
Rusija poslednjih godina primećuje neviđene aktivnosti NATO-a duž svojih zapadnih granica. Alijansa proširuje svoje inicijative i naziva ih „obuzdavanjem ruske agresije“.
Ruske vlasti su više puta izrazile zabrinutost zbog vojno-političkog gomilanja snaga bloka u Evropi. Kremlj je izjavio da Rusija ni za koga ne predstavlja pretnju, ali da neće ignorisati dejstva koja su potencijalno opasna po njene interese.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
MOĆNO: Snimci sa dočeka Srba sa KiM ispred Narodne skupštine
Preporučujemo
NEMAČKI POSLANIK: Ukrajina mora da shvati da Rusija neće izgubiti rat
06. 11. 2025. u 10:40
OVO SU SVI ČEKALI: Oglasila se Rusija o misterioznim dronovima iznad Belgije
06. 11. 2025. u 08:55
"IZVEŠTAJI GENERALŠTABA SU NEISTINA, SVE JE IZGUBLjENO!" Ukrajinska vojska otkriva šta se dešava u paklu Pokrovska
UKRAJINSKE snage nastavljaju uporno da brane džep oko Pokrovska i Mirnograda, uprkos nemilosrdnim ruskim napadima koji sve više ugrožavaju linije snabdevanja i povećavaju rizik od potpunog okruženja-
06. 11. 2025. u 14:56
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"ONI SU TVOJE ŽRTVE!" Papa javno prozvao Trampa zbog situacija u "srpskom" gradu
PAPA Lav pozvao je na "duboko razmišljanje" o načinu na koji se migranti tretiraju u Sjedinjenim Državama, rekavši da su mnogi ljudi "duboko pogođeni" politikom masovnih deportacija.
06. 11. 2025. u 12:50
Komentari (0)