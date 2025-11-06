UKRAJINA NAPALA KLJUČNU RAFINERIJU: Više eksplozija duboko u Rusiji, šire se snimci (VIDEO)
VIŠE ruskih energetskih postrojenja pogodili su snažni napadi u noći između 5. i 6. novembra, a prema izveštajima ruskih Telegram kanala, ukrajinska vojska navodno je izvela udar na rafineriju nafte u Volgogradu, javlja Kijev independent.
Eksplozije i požar u industrijskoj zoni
Lokalni stanovnici javili su da su tokom noći čuli više eksplozija i videli bliceve u pravcu rafinerije, a na društvenim mrežama pojavili su se snimci rada protivvazdušne odbrane.
Guverner Volgogradske oblasti Andrej Bočarov potvrdio je da je u industrijskoj zoni Krasnoarmejskog okruga izbio požar i da je u napadu stradao jedan civil.
- Civil, muškarac star 48 godina, poginuo je usled šrapnela tokom granatiranja - saopštio je Bočarov preko Telegrama, dodajući da je više stambenih objekata takođe oštećeno.
Meta ključna rafinerija za snabdevanje ruske vojske
Rafinerija u Volgogradu, koju upravlja kompanija Lukoil, nalazi se oko 450 kilometara od linije fronta i predstavlja jedan od najvažnijih izvora goriva za ruske oružane snage.
Objekat je i ranije bio meta ukrajinskih napada, nakon kojih je proizvodnja više puta morala biti privremeno obustavljena.
Napadi i u drugim regionima Rusije
Istovremeno, u gradu Volgorečensk u Kostromskoj oblasti došlo je do eksplozija u termoelektrani, prenose ukrajinski Telegram kanali.
Napadi su, prema izveštajima, pogodili više objekata u Volgogradskoj oblasti, dok je u Krimu naftno skladište u mestu Bitumnoje, blizu Simferopolja, takođe pretrpelo udar bespilotnih letelica.
Ukrajina poslednjih meseci sve češće izvodi dubinske udare dronovima na teritoriji Rusije, gađajući vojne i industrijske objekte.
Kako navode ukrajinski izvori, cilj ovih operacija je paraliza proizvodnje nafte i gasa, od koje Rusija finansira svoju ratnu kampanju u Ukrajini.
