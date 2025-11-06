UKRAJINA NAPALA KLJUČNU RAFINERIJU: Više eksplozija duboko u Rusiji, šire se snimci (VIDEO)

VIŠE ruskih energetskih postrojenja pogodili su snažni napadi u noći između 5. i 6. novembra, a prema izveštajima ruskih Telegram kanala, ukrajinska vojska navodno je izvela udar na rafineriju nafte u Volgogradu, javlja Kijev independent.

Foto: Telegram Printksrin

Eksplozije i požar u industrijskoj zoni

Lokalni stanovnici javili su da su tokom noći čuli više eksplozija i videli bliceve u pravcu rafinerije, a na društvenim mrežama pojavili su se snimci rada protivvazdušne odbrane.

Guverner Volgogradske oblasti Andrej Bočarov potvrdio je da je u industrijskoj zoni Krasnoarmejskog okruga izbio požar i da je u napadu stradao jedan civil.

Drones hit the Lukoil oil refinery in Volgograd



An ammunition depot in the occupied Donetsk region and one of Russia’s largest power plants — the Kostroma GRES — were also attacked. pic.twitter.com/fbuRhLf1e2 — NEXTA (@nexta_tv) November 6, 2025

- Civil, muškarac star 48 godina, poginuo je usled šrapnela tokom granatiranja - saopštio je Bočarov preko Telegrama, dodajući da je više stambenih objekata takođe oštećeno.

Meta ključna rafinerija za snabdevanje ruske vojske

Rafinerija u Volgogradu, koju upravlja kompanija Lukoil, nalazi se oko 450 kilometara od linije fronta i predstavlja jedan od najvažnijih izvora goriva za ruske oružane snage.

The Lukoil refinery in Volgograd, russia and an oil depot in Simferopol, occupied Crimea also got a visit from good Ukrainian drones. pic.twitter.com/BSNjXLGV1O — Kvist (@kvistp) November 6, 2025

Objekat je i ranije bio meta ukrajinskih napada, nakon kojih je proizvodnja više puta morala biti privremeno obustavljena.

Napadi i u drugim regionima Rusije

Istovremeno, u gradu Volgorečensk u Kostromskoj oblasti došlo je do eksplozija u termoelektrani, prenose ukrajinski Telegram kanali.

Napadi su, prema izveštajima, pogodili više objekata u Volgogradskoj oblasti, dok je u Krimu naftno skladište u mestu Bitumnoje, blizu Simferopolja, takođe pretrpelo udar bespilotnih letelica.

A Russian Pantsir missile struck a high-rise residential building in Volgograd Oblast, Russia, during an interception attempt against a Ukrainian drone targeting a Lukoil oil refinery this morning. pic.twitter.com/kNO0owfWKP — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) November 6, 2025

Ukrajina poslednjih meseci sve češće izvodi dubinske udare dronovima na teritoriji Rusije, gađajući vojne i industrijske objekte.

Kako navode ukrajinski izvori, cilj ovih operacija je paraliza proizvodnje nafte i gasa, od koje Rusija finansira svoju ratnu kampanju u Ukrajini.