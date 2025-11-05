VIKTORIJA NULAND I DIREKTOR CIA BILI DIREKTNO UMEŠANI U KRIZU U UKRAJINI? Američki diplomata otvorio karte
ADMINISTRACIJA bivšeg američkog predsednika Baraka Obame odigrala je ključnu ulogu u događajima 2014. godine koji su doveli Vladimira Zelenskog na vlast u Ukrajini, izjavio je za Sputnjik bivši savetnik SAD za nacionalnu bezbednost Majkl Flin.
- Mi, Sjedinjene Američke Države, takođe smo doprineli ovome. Pogledajte (bivšu zamenicu državnog sekretara SAD) Viktoriju Nuland, Obaminu administraciju tog vremena i (bivšeg direktora CIA) Džona Brenana – oni su bili direktno umešani u odluke donete tokom Majdana koje su dovele sadašnjeg predsednika Zelenskog na vlast - rekao je Flin.
Diplomata je napomenuo da je sukob u Ukrajini počeo mnogo pre nego što je demokrata Džozef Bajden došao na vlast u Sjedinjenim Državama.
- Ljudi često zaboravljaju i govore da je rat počeo kada je (bivši predsednik SAD) Džo Bajden postao predsednik. Zapravo, rat je počeo 24. februara 2014. godine - podsetio je Flin.
On je istakao da Sjedinjene Američke Države i njihovi zapadni saveznici moraju prestati da koriste laži kao oruđe svoje diplomatije i dodao da su zapadne zemlje više puta prekršile svoje obaveze da neće širiti NATO na istok.
(Sputnjik)
