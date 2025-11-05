EKSPLOZIJE U RUSKOM GRADU: Ukrajinci napali raketama tokom noći, šire se snimci (VIDEO)

RUSKI grad Orel našao se pod napadom tokom noći 5. novembra, prema izveštajima lokalnih stanovnika, ruskih medija i regionalnog guvernera.

Stanovnici su prijavili više eksplozija i objavili snimke napada na društvenim mrežama, javlja Telegram kanal Astra. Prema njihovim rečima, sve je ukazivalo na napad raketama.

Video-snimci, snimljeni na oko kilometar od termoelektrane u Orlu, pokazuju snažne udare i požar u blizini postrojenja, piše Kijev independent.

Korišćene rakete ili mlazni dronovi

- Napad je izveden upotrebom reaktivnog oružja – ili rakete, ili drona sa mlaznim pogonom. Na snimcima se ne čuje zvuk uzbune, niti delovanje protivvazdušne odbrane, kao ni karakteristično zujanje drona - naveo je analitičar Astre.

Guverner Orlovske oblasti Andrej Kličkov izjavio je da su „ukrajinski dronovi“ pokušali da pogode ciljeve u regionu, ali da su ih jedinice ruske PVO navodno uništile.

Prema njegovim rečima, ostaci oborenih letelica oštetili su kuće i jedan pomoćni objekat.

Pogođena i energetska infrastruktura kod Vladimira

Prema navodima Astre, dronovi su pogodili i energetska postrojenja u blizini grada Vladimir.

- Stručnjaci su na terenu. Radovi na sanaciji počeće sa prvim svitanjem. Molimo građane da ostanu mirni – svi osnovni sistemi funkcionišu normalno - saopštio je guverner Vladimirske oblasti Aleksandar Avdejev.

Moskva: Oboreno 40 ukrajinskih dronova

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom noći oboreno ukupno 40 ukrajinskih dronova u više regiona – uključujući 11 iznad Voronježa, 8 iznad Rostova, 6 iznad Kurska, 6 iznad okupiranog Krima, 5 iznad Brjanska, 2 iznad Belgoroda i 2 iznad Orla.

Međutim, Kyiv Independent navodi da ove tvrdnje nije bilo moguće nezavisno proveriti u trenutku objavljivanja.

Ukrajinska mornarica prethodno pogodila termoelektranu

Manje od nedelju dana ranije, ukrajinska mornarica saopštila je da je domašnjim krstarećim raketama „Neptun“ pogodila termoelektranu u Orlu, nakon čega su usledili izveštaji o požarima u postrojenju.

Kijev redovno izvodi napade na vojne i industrijske ciljeve unutar Rusije, kao i na teritorijama Ukrajine koje su pod ruskom okupacijom.