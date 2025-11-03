BELA KUĆA PLANIRA VOJNU OPERACIJU U MEKSIKU: Da li će rat protiv kartela postati novi Vijetnam za SAD?
AMERIČKE trupe se, prema pisanju NBC Njuza (NBC News), spremaju za veliku operaciju protiv narko-kartela u Meksiku.
Prema njihovom izveštaju, plan predviđa učešće američkih specijalnih snaga i obaveštajnih službi u udarima na laboratorije za drogu i likvidaciju vođa kriminalnih grupa. Zvaničnici ipak napominju da odluka o raspoređivanju trupa još nije doneta.
Izvori NBC-a navode da bi operacija bila sprovedena pod tzv. „Title 50“ statusom, što znači da bi američke trupe bile pod komandom CIA-e, a ne regularne vojske. To ukazuje da bi reč bila o tajnoj misiji, u kojoj bi specijalne jedinice poput JSOC-a imale ključnu ulogu.
Prema planu, američke snage bi koristile dronove za napade na kartelske laboratorije i infrastrukturu, pri čemu bi deo operatera morao da bude prisutan na terenu radi preciznog navođenja. NBC navodi da su obuke za takve operacije već započele, ali da se raspoređivanje vojske u Meksiko ne očekuje u skorije vreme.
U izveštaju se navodi i da bi misija bila deo šire kampanje predsednika Donalda Trampa protiv narko-kartela u Zapadnoj hemisferi. Do sada su američke snage izvodile napade na brodove za koje se tvrdi da su prevozili narkotike iz Venecuele. Pentagon tvrdi da je u tim udarima stradalo 64 ljudi, iako nisu objavljeni nikakvi dokazi o tovaru ili identitetima poginulih.
MEKSIKO PORUČUJE: „SARADNjA DA, POTČINjENOST NE“
Predsednica Meksika Klaudija Šeinbaum reagovala je na vesti o mogućoj američkoj intervenciji rečima:
„Odbacujemo bilo kakav oblik intervencije ili mešanja. Meksiko koordinira i sarađuje, ali se ne potčinjava“, izjavila je na konferenciji za medije, što je preneo i NBC uz komentar da Vašington i dalje nije isključio mogućnost jednostranog delovanja.
U slučaju da misija dobije zeleno svetlo, plan je da ostane u potpunosti poverljiva, bez javnog objavljivanja rezultata, navode izvori iz administracije.
VOJNI ANALITIČARI UPOZORAVAJU: MOGUĆI NOVI „VIJETNAM“
Stručnjaci sumnjaju da bi takva operacija mogla da ima uspeha. Ukupna snaga meksičkih narko-kartela procenjuje se na najmanje 185.000 ljudi, a njihove formacije su dobro naoružane, raspolažu lakim oružjem, PVO sistemima i dronovima koje prilagođavaju borbenim uslovima.
U slučaju direktne konfrontacije, američka vojska bi se suočila s gerilskim ratovanjem na nepoznatom terenu, što bi moglo da izazove ozbiljne gubitke. Upozorava se i na mogućnost da karteli koriste dronove za napade na američke rafinerije i cevovode blizu granice, što bi lako moglo da dovede do krize goriva u SAD.
Trampova administracija, međutim, tvrdi da je vreme za „odlučan odgovor“ i da je trgovina drogom postala direktna pretnja nacionalnoj bezbednosti. „Poštujem predsednicu Šeinbaum, ali Meksikom upravljaju karteli“, izjavio je Tramp prošlog meseca.
Za sada, Vašington stoji na prekretnici: da li će se upustiti u složeni vojni sukob s narko-kartelima ili pokušati da ih slomi tajnim, ograničenim operacijama. U oba slučaja, upozoravaju analitičari, posledice po Sjedinjene Države mogu biti ozbiljnije nego što to trenutno izgleda.
oruzjeonline.com
