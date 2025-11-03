Svet

RAZORAN ZEMLJOTRES U AVGANISTANU: Najmanje 20 ljudi poginulo - Oštećena čuvena Plava DŽamija u gradu Mazari Šarifu

В.Н.

03. 11. 2025. u 07:14

NAJMANjE 20 judi poginulo je, a više od 320 je povređeno u zemljotresu jačine 6,3 stepeni Rihterove skale koji je pogodio sever Avganistana.

РАЗОРАН ЗЕМЉОТРЕС У АВГАНИСТАНУ: Најмање 20 људи погинуло - Оштећена чувена Плава Џамија у граду Мазари Шарифу

Foto: Novosti

Do zemljotresa je došlo oko jedan čas posle ponoći, a epicentar potresa bio je na oko 28 kilometara dubine, javlja Hindustan tajms.

U zemljotresu je oštećena čuvena Plava Džamija u gradu Mazari Šarifu koja datira iz 15. veka.

Ranije ove godine u zemljotresu jačine šest stepeni Rihterove skale koji je pogodio Avganistan poginulo je najmanje 2.200 ljudi.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POZNATI GLUMAC POGINUO U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI: Hitna pomoć brzo reagovala, ali nije mu bilo spasa

POZNATI GLUMAC POGINUO U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI: Hitna pomoć brzo reagovala, ali nije mu bilo spasa