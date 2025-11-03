RAZORAN ZEMLJOTRES U AVGANISTANU: Najmanje 20 ljudi poginulo - Oštećena čuvena Plava DŽamija u gradu Mazari Šarifu
NAJMANjE 20 judi poginulo je, a više od 320 je povređeno u zemljotresu jačine 6,3 stepeni Rihterove skale koji je pogodio sever Avganistana.
Do zemljotresa je došlo oko jedan čas posle ponoći, a epicentar potresa bio je na oko 28 kilometara dubine, javlja Hindustan tajms.
U zemljotresu je oštećena čuvena Plava Džamija u gradu Mazari Šarifu koja datira iz 15. veka.
Ranije ove godine u zemljotresu jačine šest stepeni Rihterove skale koji je pogodio Avganistan poginulo je najmanje 2.200 ljudi.
(Tanjug)
