MELISA IZAZVALA SMRT VIŠE OD 50 OSOBA: Objavljeni zastrašujući snimci iz vazduha

BROJ poginulih u uraganu Melisa, koji je pogodio karipske države, dostigao je najmanje 50, a razmere pričinjene štete su ogromne, prenose jutros američki mediji.

Na Haitiju je u uraganu smrtno stradalo 30 ljudi, dok se 20 osoba vodi kao nestalo, a 20 ih je povređeno, saopštila je Agencija za civilnu odbranu. Na Jamajci je broj poginulih porastao na 19, dok se napori u akcijama pretrage i spasavanja nastavljaju, rekla je ministarka informisanja Dejna Moris Dikson. Dva smrtna slučaja potvrđena su u Dominikanskoj Republici, a na Kubi je pričinjena šteta velika, mada do sada nisu prijavljene žrtve.

Melisa, jedna od najmoćnijih oluja u istoriji Kariba, izazvao je razornu štetu, a prema saopštenju zvaničnika, oluja je ojačala i krenula prema Bermudima, prenosi USA Today. Najteže pogođena područja uključuju Jamajku, Kubu i Haiti, gde su kuće uništene, dalekovodi srušeni, a putevi blokirani.

I am now in St Elizabeth and images of destruction are all around.

The damage is great, but we are going to devote all our energy to mount a strong recovery. pic.twitter.com/s7P31ytXzm — Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) October 29, 2025

Na Kubi je evakuisano više od 735.000 građana, a turisti sa severnih ostrva premešteni su u hotele u unutrašnjosti. Prijavljena su velika oštećenja infrastrukture i useva, ali za sada nema potvrđenih žrtava. Operacije spasavanja otežane su nestankom struje, kvarovima u komunikacijama i neprohodnim putevima. Više od 70 odsto potrošača električne energije na Jamajci ostalo je bez struje, a više od 130 puteva je blokirano. Helikopteri se koriste za dostavu humanitarne pomoći i evakuaciju povređenih.

Bermudi se pripremaju za dolazak Melise, a vlasti su zatvorile škole i trajekte, upozoravajući građane na opasne vetrove, visoke talase i jake struje. Melisa je juče krenula sa Bahama i usmerila se prema Bermudima, gde se očekuje da će se vremenski uslovi "pogoršati" kasnije tokom dana, saopštio je Nacionalni centar za uragane. Nacionalni centar za uragane upozorio je da će se uslovi brzo da se pogoršaju i pozvao je stanovnike da završe pripreme pre dolaska tropske oluje.

Međunarodna zajednica, uključujući SAD, ponudila je finansijsku i humanitarnu pomoć, slanjem spasilačkih timova i opreme za hitne intervencije. Predsednik SAD Donald Tramp je naložio Stejt departmentu da mobiliše podršku za pogođene zajednice na Jamajci, Bahamima, Kubi, Haitiju i ostrvima Terks i Kejkos posle uragana, saopštio je u četvrtak Stejt department.

