NOVI RAT NA POMOLU? Obračun Indije i Pakistana u Kašmiru: Islamabad između dve vatre, višesatna pucnjava na liniji razdvajanja (MAPA)

NA liniji kontrole (LoC) u Kašmiru ponovo je izbila pucnjava između indijskih i pakistanskih snaga.

Incident se dogodio u dolini Nilam, na severu regiona, kada su indijske trupe otvorile vatru na lokalne radnike koji su gradili put u blizini linije razdvajanja. Prema pakistanskim izvorima, nekoliko radnika je povređeno, dok je teška vatra izazvala oštećenja na građevinskoj opremi.

Indijski izvori navode da su pakistanske snage prve otvorile vatru, na šta je usledila „odlučna reakcija“ indijskih graničara. Tokom razmene, teško je ranjen indijski vojnik Krišna Pal Sing, čije je stanje i dalje kritično. Prema pakistanskoj strani, indijska artiljerija je gađala položaje uz liniju, a uzvraćeno je vatrom iz teških mitraljeza i minobacača, što je dodatno eskaliralo situaciju.

Svedoci iz regiona prijavljuju višesatnu pucnjavu tokom noći 26. i 27. oktobra, naročito u sektoru Leepa, gde je zabeleženo kretanje dodatnih trupa sa obe strane. Iako se intenzitet borbi smanjio do jutra, pojedini granični sektori ostaju u stanju pripravnosti. Zvaničnih informacija o ukupnom broju žrtava nema, dok su lokalni mediji upozorili na pojavu neautentičnih snimaka koji kruže društvenim mrežama i koji navodno prikazuju ovaj sukob.

Ovaj incident dolazi posle perioda relativnog zatišja na LoC, ali i u trenutku kada su Pakistan i Avganistan već u napetim odnosima zbog nedavnih sukoba na njihovoj zajedničkoj granici. Prema međunarodnim izveštajima, granični prelazi Torkham i Chaman bili su privremeno zatvoreni zbog razmene vatre i optužbi za narušavanje vazdušnog prostora.

U svetlu novih sukoba, indijsko Ministarstvo spoljnih poslova izdalo je saopštenje u kojem oštro kritikuje Pakistan i izražava podršku Avganistanu.

-Pakistan je frustriran zbog avganistanskog sprovođenja svog suvereniteta i veruje da može nekažnjeno širiti prekogranični terorizam, što je neprihvatljivo za njegove susede. Indija ostaje čvrsto posvećena suverenitetu, teritorijalnom integritetu i nezavisnosti Avganistana, navodi se u saopštenju.

Analitičari u Nju Delhiju ocenjuju da incident u Kašmiru i pogoršanje odnosa Pakistana sa Avganistanom nisu slučajni, već deo šireg bezbednosnog pritiska u regionu, gde svaka od tri države pokušava da ojača svoje pozicije.

U tom kontekstu, Kašmir ponovo postaje tačka tenzija, ne samo između Indije i Pakistana, već i u širem trouglu Islamabad–Kabul–Nju Delhi, koji sve više oblikuje bezbednosnu sliku južne Azije.

Podsetimo, Indija je dva dana ranije izdala NOTAM kojim najavljuje velike zajedničke vojne vežbe u blizini granice sa Pakistanom, što analitičari vide kao novu eskalaciju tenzija nakon kraćeg sukoba u maju.

NOTAM pokriva vežbe od 30. oktobra do 10. novembra 2025. i, prema izveštajima, obuhvata međusektorska manevrisanja sa učešćem kopnenih snaga, mornarice i vazduhoplovstva. Stručnjaci na zapadu navode da su obim, lokacija i period vežbi neuobičajeni i da deluju kao poruka upućena Pakistanu.

