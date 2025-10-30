BRITANSKA VLADA PRIZNALA: Naša vojna oprema je pronađena u Sudanu kod pučista iz RSF

BRITANSKA vlada priznala je da je u Sudanu pronađena vojna oprema britanske proizvodnje, dok je sve više izveštaja o masovnom masakru civila u toj zemlji, piše danas briselski portal Politiko.

Foto Tanjug/AP/Hussein Malla

Vlada je reagovala na pitanja poslanika u vezi izveštaja lista Gardijan o tome da su na frontu u Sudanu pronađena tehnologija britanske proizvodnje koju su koristili pripadnici milicije Snage za brzu podršku (RSF).

Ministar spoljnih poslova za evropska i severnoamerička pitanja, Stiven Dauti, ukazao je na distinkciju između "opreme" i "naoružanja" pronađenih u Sudanu.

-Mi smo upoznati sa izveštajima da je u Sudanu nađen mali broj komada vojne opreme proizvedene u Britaniji, ali nema dokaza da su u toj zemlji korišćeni oružje ili municija britanske proizvodnje, rekao je Dauti.

Prema pisanju Gardijana, od vojne opreme u Sudanu su pronađeni sistemi za gađanje malokalibarskim oružjem i motori za oklopne transportere britanske proizvodnje.

Dauti se usprotivio pozivima Liberal demokrata za uvođenje embarga na oružje Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koji se sumnjiče za naoružavanje snaga RSF, navodeći da je britanski sistem izvoza oružja jedan od najsnažnijih na svetu.

U izveštaju panela eksperata UN o Sudanu iz 2024, imenovanom radi nadgledanja embargo na oružje Darfuru, navedeno je da su tvrdnje da Emirati naoružavaju RSF kredibilne.

Emirati su takve navode u više navrata negirali.

Burne reakcije u vezi sa britanskom opremom u Sudanu usledile su dok traju pripreme za sastanak Saveta bezbednosti UN o ratu u toj zemlji, navodi Politiko.

Dauti je ukazao da će Britanija iskoristiti svoju ulogu u SB UN kako bi pozvala na trenutni prekid nasilja i obezbedila poštovanje međunarodnih zakona.

Sudanska vojska već treću godinu vodi borbe sa snagama RSF, u kojima je do sada poginulo najmanje 150.000 ljudi.

Paravojne snage RSF su ove nedelje na društvenim mrežama podelile video snimke na kojima su dokumentovale masovna ubistva izvršena prilikom zauzimanja grada el Fašer u regionu Darfur, naveo je Politiko.

(Tanjug)

