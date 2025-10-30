Svet

PENTAGON IZVEO JOŠ JEDAN SMRTONOSNI UDAR Higset: Još jedan napad na brod za prevoz droge na istočnom Pacifiku

Танјуг

30. 10. 2025. u 07:43

AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset izjavio je da je Pentagon izveo još jedan smrtonosni udar, po nalogu predsednika te zemlje Donalda Trampa, na brod na istočnom Tihom okeanu za koji je rekao da je prevozio drogu, u kojem su poginula četiri muškarca.

ПЕНТАГОН ИЗВЕО ЈОШ ЈЕДАН СМРТОНОСНИ УДАР Хигсет: Још један напад на брод за превоз дроге на источном Пацифику

Foto: Printscreen

- Ranije danas, po nalogu predsednika Trampa, Ministarstvo rata izvelo je smrtonosni vazdušni napad na još jedno plovilo za trgovinu drogom kojim upravlja označena teroristička organizacija na istočnom Pacifiku - rekao je Hegset u objavi na platformi X, prenosi danas En-Bi-Si (NBC) njuz.

To je 14. put da je Trampova administracija pokrenula vojni napad na brodove za koje se sumnja da prevoze drogu u poslednjih nekoliko meseci.

Hegset je kazao da je brod koji je bio meta bio poznat američkim obaveštajnim službama "da je umešan u ilegalni šverc narkotika". Više puta je ponovio da ciljani brodovi putuju poznatom rutom za šverc droge, i da prevoze narkotike.

On je ranije ove nedelje rekao da je američka vojska u ponedeljak, 27. oktobra izvela tri udara na četiri plovila u istom području u kojima je ubijeno 14 ljudi, za koje je rekao da su "narkoteroristi".

BONUS VIDEO:

DA SE NAJEŽIŠ: Pogledajte snimak skupa građana protiv blokada - "Samo sloga spašava!"

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NI CENTA VIŠE: Fico sasekao vlast u Kijevu
Svet

0 1

NI CENTA VIŠE: Fico "sasekao" vlast u Kijevu

SLOVAČKO neće pružiti nikakve garancije u vezi sa vojnim finansiranjem Ukrajine u periodu 2026-2027. i neće izdvojiti ni jedan cent za troškove ukrajinskih oružanih snaga, izjavio je slovački premijer Robert Fico.

29. 10. 2025. u 22:44

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA GLEDA I NE VERUJE! Dobila vest koju ni svet (još) nije očekivao

RUSIJA GLEDA I NE VERUJE! Dobila vest koju ni svet (još) nije očekivao