PENTAGON IZVEO JOŠ JEDAN SMRTONOSNI UDAR Higset: Još jedan napad na brod za prevoz droge na istočnom Pacifiku

AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset izjavio je da je Pentagon izveo još jedan smrtonosni udar, po nalogu predsednika te zemlje Donalda Trampa, na brod na istočnom Tihom okeanu za koji je rekao da je prevozio drogu, u kojem su poginula četiri muškarca.

- Ranije danas, po nalogu predsednika Trampa, Ministarstvo rata izvelo je smrtonosni vazdušni napad na još jedno plovilo za trgovinu drogom kojim upravlja označena teroristička organizacija na istočnom Pacifiku - rekao je Hegset u objavi na platformi X, prenosi danas En-Bi-Si (NBC) njuz.

To je 14. put da je Trampova administracija pokrenula vojni napad na brodove za koje se sumnja da prevoze drogu u poslednjih nekoliko meseci.

Hegset je kazao da je brod koji je bio meta bio poznat američkim obaveštajnim službama "da je umešan u ilegalni šverc narkotika". Više puta je ponovio da ciljani brodovi putuju poznatom rutom za šverc droge, i da prevoze narkotike.

On je ranije ove nedelje rekao da je američka vojska u ponedeljak, 27. oktobra izvela tri udara na četiri plovila u istom području u kojima je ubijeno 14 ljudi, za koje je rekao da su "narkoteroristi".

