KIJEV SEJE PANIKU: Rusija oprema kalibre nuklearnim bojevim glavama

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

24. 10. 2025. u 22:11

RUSIJA je naručila veliku partiju krstarećih raketa Kalibr sa nuklearnim glavama, prema pisanju ukrajinskih medija.

КИЈЕВ СЕЈЕ ПАНИКУ: Русија опрема калибре нуклеарним бојевим главама

Foto RIA Novosti

Šta govore ukrajinski propagandisti:

Ugovor za 56 raketa sa „specijalnom bojevom glavom“ trebalo bi da bude završen između 2024. i 2026. godine.

Ove rakete su raspoređene na ruskim fregatama, korvetama, malim raketnim brodovima i podmornicama, a periodično ih lansira ruska Crnomorska flota iz Novorosijska.

Raketa ima inercijalno-satelitski sistem navođenja i sposobna je da leti na malim visinama, što otežava otkrivanje sistemima protivvazdušne odbrane.

Domet raketa se procenjuje na 1.500-2.500 km.

(RVvoenkor)

