KIJEV SEJE PANIKU: Rusija oprema kalibre nuklearnim bojevim glavama
RUSIJA je naručila veliku partiju krstarećih raketa Kalibr sa nuklearnim glavama, prema pisanju ukrajinskih medija.
Šta govore ukrajinski propagandisti:
Ugovor za 56 raketa sa „specijalnom bojevom glavom“ trebalo bi da bude završen između 2024. i 2026. godine.
Ove rakete su raspoređene na ruskim fregatama, korvetama, malim raketnim brodovima i podmornicama, a periodično ih lansira ruska Crnomorska flota iz Novorosijska.
Raketa ima inercijalno-satelitski sistem navođenja i sposobna je da leti na malim visinama, što otežava otkrivanje sistemima protivvazdušne odbrane.
Domet raketa se procenjuje na 1.500-2.500 km.
(RVvoenkor)
