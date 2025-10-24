KIJEV SEJE PANIKU: Rusija oprema kalibre nuklearnim bojevim glavama

RUSIJA je naručila veliku partiju krstarećih raketa Kalibr sa nuklearnim glavama, prema pisanju ukrajinskih medija.

Foto RIA Novosti

Šta govore ukrajinski propagandisti:

Ugovor za 56 raketa sa „specijalnom bojevom glavom“ trebalo bi da bude završen između 2024. i 2026. godine.

Ove rakete su raspoređene na ruskim fregatama, korvetama, malim raketnim brodovima i podmornicama, a periodično ih lansira ruska Crnomorska flota iz Novorosijska.

Raketa ima inercijalno-satelitski sistem navođenja i sposobna je da leti na malim visinama, što otežava otkrivanje sistemima protivvazdušne odbrane.

Domet raketa se procenjuje na 1.500-2.500 km.

(RVvoenkor)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć