SITUACIJA NIKAD GORA U SUDANU Hitno se oglasio UN: Više od 30 miliona ljudi na ivici smrti

ČETIRI agencije Ujedinjenih nacija saopštile su u četvrtak da je više od 30 miliona ljudi u Sudanu u hitnoj potrebi za humanitarnom pomoći zbog sve intenzivnijih sukoba između vojske i paravojnih snaga RSF.

Kufra Ambulance and Emergency Board via AP

- Sudan se trenutno suočava sa jednom od najtežih humanitarnih kriza u svetu, sa više od 30 miliona ljudi kojima je potrebna pomoć, uključujući preko 9,6 miliona interno raseljenih lica i skoro 15 miliona dece - navodi se u zajedničkom saopštenju Međunarodne organizacije za migracije (IOM), Visokog komesarijata UN za izbeglice (UNHCR), UNICEF-a i Svetskog programa za hranu (WFP).

Oko 2,6 miliona ljudi se vratilo u svoje domove nakon blagog smirivanja situacije u Kartumu i pojedinim regionima, ali većina kuća, naselja i pojedinih usluga je potpuno uništeno ili ozbiljno oštećeno prilikom sukoba.

- Širi se kolera, denga i malerija u celoj državi, što još više pojačava hitnu potrebu za ulaganjem u čistu vodu, zdravstvenu zaštitu i druge osnovne usluge kako bi ljudi mogli da zaista započnu novi život - izjavila je zamenik generalnog direktora IOM-a za operacije, Ugoči Danijels.

Prema podacima UN, jedna od najteže pogođenih sektora tokom trogodišnjeg rata jeste obrazovanje, gde čak 14-17 miliona dece školskog uzrasta ne može da pohađa nastavu

Agencije su upozorile da su hiljade ljudi, među kojima su i deca, u neposrednoj životnoj opasnosti jer je glad dostigla katastrofalne razmere.

Zvanične institucije potvrdile su pojavu gladi u pojedinim delovima zemlje, a najgora situacija je u državama Darfur i Kardofan gde su zajednice sve više izolovane od ostatka države bez osnovnih usluga kako bi im bio omogućen svakodnevni život.

Već 16 meseci, više od 260 hiljada ljudi (od toga je 130 hiljada dece) je pod opsadom koju je nametnuo RSF u El Fašeru, glavnom gradu Severnog Darfura gde nemaju hranu, vodu i osnovnu medicinsku pomoć i negu.

- Sve više je izveštaja o ubistvima, seksualnom nasilju i prinudnoj mobilizaciji - navodi se u saopštenju.

Podsetimo, sudanska vojska i paravojna jedinica RSF vode rat još od aprila 2023. godine koji je odneo više od 20 hiljada života i raselio 14 miliona ljudi prema procenama lokalnih vlasti i UN-a, dok pojedini izvori navode da je broj poginulih bliži 130 000, prenosi MEMO.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć