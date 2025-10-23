TRAMP NAJAVLJUJE ZA VEČERAS „VAŽNU OBJAVU O RATU“ Najava pritiska na Moskvu? Samit u Budimpešti skrajnut

NAPETOST između Vašingtona i Moskve dostiže novu tačku ključanja. Američki predsednik Donald Tramp najavio je da će se večeras obratiti naciji u 21 časa po beogradskom vremenu sa, kako je opisano, „važnim saopštenjem“ u vezi sa sukobom u Ukrajini.

Prema informacijama iz Bele kuće, obraćanje će se fokusirati na pokušaje postizanja prekida vatre i moguće nove diplomatske inicijative, ali i na najnoviji paket sankcija protiv Rusije.

Sa druge strane, Rusija je, prema ukrajinskoj Službi za ratne zarobljenike, predala Ukrajini još tela više od 1.000 poginulih vojnika. Operacija je sprovedena uz pomoć Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, a identifikaciju će obaviti forenzičari i istražitelji pod nadzorom ukrajinskog pravosuđa. Kijevu je i tokom leta u salvama stizao sličan i veći broja tela dok Moksvi jedva nekolicina, a sve to ukazuje na značajan napredak ruskih snaga duž celog fronta u Ukrajini.

Tramp, koji poslednjih nedelja balansira između mirotvorne retorike i čvrstog pritiska na Moskvu, navodno će govoriti o „neophodnosti da se Putin urazumi“, kako bi se zaustavio, kako ga Tramp često naziva, „besmisleni rat“.

Ipak, njegov govor dolazi neposredno nakon što je američko Ministarstvo finansija objavilo oštre ekonomske mere protiv ruskih energetskih giganata Lukoila i Rosnjefta, što je izazvalo buru reakcija u Rusiji i dodatno zakomplikovalo predstojeći samit Trampa i Putina u Budimpešti.

Prema saopštenju američkog Ministarstva finansija, sankcije pogađaju 34 podružnice navedenih kompanija, a cilj im je, kako tvrdi Vašington, da „ograniče finansiranje ruskih vojnih aktivnosti“. Ministar finansija Skot Besent izjavio je da je ova odluka „odgovor na odbijanje Moskve da konstruktivno učestvuje u mirovnim pregovorima“.

-S obzirom na odbijanje predsednika Putina da okonča ovaj besmisleni rat, Ministarstvo finansija uvodi sankcije dvema najvećim ruskim naftnim kompanijama koje finansiraju ratnu mašineriju Kremlja. Spremni smo da preduzmemo i dodatne korake kako bismo podržali napore predsednika Trampa da zaustavi sukob, poručio je Besent, pozvavši američke saveznike da se pridruže sankcijama.

U Moskvi su reakcije bile oštre. Dmitrij Medvedev, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije, optužio je Sjedinjene Države da su „zvanično postale direktan protivnik Rusije“. Na svom Telegram kanalu Medvedev je napisao da „brbljivi mirotvorac“ iz Bele kuće sada vodi otvoreni rat protiv Moskve.

-Sjedinjene Države su naš protivnik, a njihov brbljivi ‘mirotvorac’ sada je potpuno krenuo ratnim putem protiv Rusije, napisao je Medvedev, misleći upravo na predsednika Trampa.

Njegova izjava dolazi u trenutku kada su diplomatski odnosi između dve sile na najnižem nivou od početka rata u Ukrajini. Moskva poručuje da će na nove sankcije „odgovoriti simetrično“, dok američka strana tvrdi da je cilj mera „prisiliti Kremlj da se vrati za pregovarački sto“.

Samit u Budimpešti, koji je trebalo da bude prvi direktan susret Trampa i Putina posle više meseci napetosti, sada visi u vazduhu. Zvaničnici u Vašingtonu priznaju da postoje „ozbiljna neslaganja oko linija fronta i uslova prekida vatre“.

U američkoj javnosti se špekuliše da bi Tramp večeras mogao da ponudi novi plan za mirovni sporazum, ili, pak, da najavi dodatne ekonomske pritiske ako Moskva odbije dogovor. Kako god bilo, njegovo večerašnje obraćanje bi moglo da postavi ton za naredne sedmice i definiše sledeću fazu odnosa između dve nuklearne sile.

Jedno je sigurno: ako se retorika iz Vašingtona i Moskve nastavi ovim tempom, diplomate će uskoro imati mnogo više posla nego što su planirale.

