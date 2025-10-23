"TRAMP OBJAVIO RAT KREMLJU" Medvedev: On je sada potpuno u skladu sa ludom Evropom

BIVŠI ruski predsednik Dmitrij Medvedev izjavio je da je američki predsednik Donald Tramp objavio rat Kremlju.

FOTO: AP/Tanjug

- SAD je naš protivinik, a njihov rečiti "mirovnjak" je sada čvrsto krenuo putem rata protiv Rusije. Neki će, naravno, reći da nije imao drugog izbora zbog pritiska Kongresa i slično, ali to ne menja najvažnije: ove odluke su čin rata protiv Rusije. A sada je Tramp potpuno u skladu sa ludom Evropom - rekao je Medvedev na svom Telegram kanalu.

On je dodao da "pokret trampovskog klatna" znači da Rusija sada može da udara na Ukrajinu "bez nepotrebnih pregovora".

Kremlj se još uvek nije oglasio povodom Medvedevljevih izjava.

Ovo se dešava nakon što je Tramp otkazao planirani samit u Mađarskoj sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Visoki zvaničnik Bele kuće izjavio je za Rojters da "ne postoje planovi da se predsednik Tramp sastane sa predsednikom Putinom u bliskoj budućnosti", nakon što su državni sekretar Marko Rubio i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov imali "produktivan razgovor", ali ipak odustali od susreta licem u lice.

U komentarima za medije ove nedelje, Tramp je rekao da njegovi razgovori s Putinom "nisu vodili nigde".

- Otkazali smo sastanak sa predsednikom Putinom. Jednostavno, nije mi se činilo da je pravo vreme. Nije mi delovalo da ćemo doći do onoga do čega moramo da dođemo. Zato sam otkazao, ali sastaćemo se ubuduće. Ne želim uzaludan sastanak. Ne želim gubljenje vremena – videću šta će biti - rekao je Tramp.

Rusija je, prema rečima američkih zvaničnika, prošle nedelje SAD poslala "non-pejper" sa svojim dugogodišnjim uslovima za mirovni sporazum.

U sredu je Tramp uveo sankcije ruskim naftnim kompanijama Lukoil i Rosnjeft. Tramp je takođe uveo dodatne carine od 25% na robu iz Indije kao odmazdu što kupuje jeftinu rusku naftu. Na pitanje zašto je tek sada uveo sankcije Moskvi, što je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski više puta tražio, Tramp je odgovorio: "Jednostavno, osetio sam da je vreme", prenosi Jerusalim Post.

