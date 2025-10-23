Svet

NETRPELJIVOST I U JAVNOSTI: Obama i Bajden ignorisali jedan drugog u čuvenom kafiću

23. 10. 2025. u 15:52

NETRPELjIVOST između dvojice bivših američkih predsednika, Baraka Obame i Džozefa Bajdena, očigledna je i na javnim mestima, jer se dvojica bivših lidera nisu ni pozdravila u kafiću u Vašingtonu. To je potvrdilo nekoliko svedoka njihovog susreta, prenosi Ansa.

Foto: Tanjug/AP

Bajden i Obama su se sreli u "Kafeu Milano", najpoznatijem italijanskom restoranu u američkoj prestonici, ali se nisu ni pozdravili iako su u njemu sedeli duže vreme. Bajden je sedeo za čuvenim, najtraženijim stolom, sa bivšim demokratskim senatorom Markom Prajorom, a gosti restorana su ga toplo pozdravili, kao i Baraka Obamu koji se smestio u separe.

Pretpostavlja se da je hladnoća u odnosu dva bivša demokratska američka lidera povezana sa činjenicom da je Obama bio među glavnim stranačkim ličnostima koje su se zalagale za povlačenje Bajdena iz kampanje za izbore za Belu kuću, posle katastrofalne TV debate sa tada republikanskim kandidatom za predsednika, Donaldom Trampom.

