OGLASIO SE ŠEF IAEA: Lepe vesti za Zaporošku nukleaernu elektranu

Танјуг

18. 10. 2025. u 17:19

POPRAVKA oštećenih dalekovoda u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani je počela, saopštio je danas generalni direktor Međunarodne agencije za nuklearnu energiju (IAEA) Rafael Grosi.

Foto: Profimedia

- Počeli su radovi na popravci oštećenih spoljnih dalekovoda u nuklearnoj elektrani Zaporožje nakon četvoronedeljnog prekida struje. Uspostavljanje lokalnih zona prekida vatre omogućilo je nastavak radova - naveo je Grosi, objavila je IAEA na društvenim mrežama, prenosi agencija RIA Novosti.

IAEA je pojasnila da je obnavljanje spoljnog napajanja ključno za nuklearnu bezbednost.

- Obe strane (Rusija i Ukrajina) su konstruktivno sarađivale sa IAEA kako bi se osiguralo sprovođenje sveobuhvatnog plana popravke - navodi se u saopštenju.

Nuklearna elektrana Zaporožje je ostala bez električne energije 23. septembra zbog granatiranja, a visokonaponski dalekovod Dnjeprovska je ubrzo nakon toga prestao da radi.

Nuklerana elektrana je navodno prešla na sopstveno napajanje, a dizel generatori za sistem hlađenja reaktora su ponovo pokrenuti na vreme.

Pres služba Zaporoške nuklearne elektrane naglasila je da svi sistemi koji podržavaju rad elektrane funkcionišu normalno, rezerve dizel goriva su dovoljne, a radijaciona situacija je normalna.

Prema izveštajima medija, obnavljanje snabdevanja se predlaže u dve faze.

Prvo, biće uspostavljen lokalni prekid vatre u radijusu od jednog i po kilometra radi popravke dalekovoda Dnjeprovska, a zatim će biti uspostavljena druga takva zona za radove na dalekovodu Ferosplavnaja-1.

Zaporoška nuklearna je najveća nuklearna elektrana u Evropi, sa šest energetskih blokova kapaciteta po jedan gigavat.

