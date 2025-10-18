KAKO ĆE PUTIN DOLETETI U BUDIMPEŠTU NA SASTANAK SA TRAMPOM? Moskva tajnovita - "Još je rano..."

ZAMENIK ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško izjavio je danas, komentarišući pripreme za održavanje rusko-američkog samita u Mađarskoj, da je još prerano za kontakte sa državama poput Poljske, Bugarske ili Rumunije u vezi sa mogućnošću preleta ruskih vladinih aviona kroz njihov vazdušni prostor.

"Još je rano", rekao je on za RIA Novosti, odgovarajući na pitanje da li je Ministarstvo imalo kontakte sa pomenutim zemljama po tom pitanju.

Pomenute zemlje NATO-a razdvajaju Rusiju i Mađarsku, pri čemu se Rumunija neposredno graniči sa Mađarskom, a Bugarska sa Srbijom, koja ima granicu sa Mađarskom. Poljska, a zatim i Slovačka, nalaze se između Mađarske i Kalinjingradske oblasti Ruske Federacije, kao i Belorusije.

Predsednik Rusije Vladimir Putin i američki predsednik Donald Tramp razgovarali su telefonom 16. oktobra osmi put od početka godine. Prema rečima pomoćnika ruskog predsednika Jurija Ušakova, nakon razgovora koji je trajao dva i po sata, Moskva i Vašington su odlučili da bez odlaganja započnu pripreme za novi susret dvojice lidera, koji bi mogao da se održi u Budimpešti u roku od naredne dve nedelje ili nešto kasnije. Ušakov je naveo da je prestonicu Mađarske kao mesto održavanja predložio američki lider, a da je predsednik Rusije tu ideju podržao.

Premijer Mađarske Viktor Orban saopštio je da je naredio formiranje organizacionog odbora za pripremu samita u Budimpešti i dodao da je taj posao počeo u četvrtak uveče.

(Tanjug)

