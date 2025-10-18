FRANCUSKI ŠAMAR MOĆNOJ AMERIČKOJ FLOTI: Kako je podmornica klase Rubis „potopila“ nosač aviona mornarice SAD (VIDEO)

PODMORNICE klase Rubis francuske mornarice su podmornice na nuklearni pogon (SSN) koje su prvenstveno dizajnirane za protivpodmorničko ratovanje, prikupljanje obaveštajnih podataka i misije projektovanja snage.

Foto printskrin Instagram/the.sonar.shack

Međutim, tokom pomorske vežbe 2015. godine, neprimetna podmornica klase Rubis, Safir (S602), manevrisala je u odbrambenu zonu nosača aviona klase Nimic USS Teodor Ruzvelt i „potopila“ ga. Ovo je pokazalo sposobnosti klase Rubis protiv napredne protivpodmorničke odbrane.

Francuska mornarica je pokušala da razvije podmornice na nuklearni pogon 1960-ih, ali je njihov prvi pokušaj otkazan u ranoj fazi izgradnje. Početkom 1970-ih razvili su novi Plan Plavi, koji je zahtevao proizvodnju 20 konvencionalnih i nuklearnih podmornica.



Dobijena klasa SNA972 Rubis postala je najmanji tip podmornice na nuklearni pogon u operativnoj službi bilo koje mornarice. Francuska je ovo omogućila instaliranjem malog integrisanog sistema reaktora i izmenjivača toplote od 48 megavata.

Najranije podmornice su bile veoma bučne, što je potencijalna smrtna kazna za podmornicu za napad tokom rata. Međutim, Francuzi su rešili ovaj problem preoblikovanjem i produžavanjem trupa kako bi smanjili emisiju buke.

Podmornice klase Rubis, razvijene 1980-ih, bile su glavna komponenta francuskih podmorničkih snaga na nuklearni pogon za strateške i taktičke operacije. Kompaktne i neprimetne podmornice kombinuju nuklearni pogon sa naprednim sonarnim i oružanim sistemima, nudeći svestranu platformu.

Šest plovila je izgrađeno u okviru ove klase, uključujući Rubis (S601), Safir (S602), Kazabijanka (S603), Emerod (S604), Ametist (S605) i Perl (S606).

Podmornice klase Rubis su dugačke 79 metara i široke 7,5 metara, a deplasman im je samo 2.600 tona pod vodom. Pokreće ih nuklearni reaktor pod pritiskom vode K48, koji ima jedno vratilo i jedan propeler. Maksimalna brzina podmornice je 25 čvorova.

Naoružanje uključuje četiri torpedne cevi od 21 inča koje lansiraju teška torpeda F17 Mod.2. Podmornica nosi rakete Eksoset SM39 koje se lansiraju nisko iznad mora.

Pomorska tehnologija je o raketi Eksoset napisala sledeće: „Protivbrodska raketa Eksoset SM39, lansirana iz torpedne cevi, proizvodi se od strane MBDA (ranije EADS Aerospatiale). Podaci o dometu cilja i pravcu se preuzimaju iz taktičkog sistema podataka i sistema za kontrolu oružja podmornice u računar Eksoseta. Raketa se približava ciljnom području u režimu nisko iznad mora koristeći inercijalnu navigaciju, a zatim aktivno radarsko navođenje, brzinama preko 0,9 Maha sa dometom od 50 km. Eksosetova bojeva glava sa visokoeksplozivnim kumulativnim punjenjem od 165 kg je naoružana odloženim udarom i upaljačem sa bliskim upaljačem.“



„POTAPANjE NOSAČA AVIONA USS TEODOR RUZVELT“ 2015. GODINE

Zajednička vežba koja je proslavila podmornice klase Rubis održana je 2015. godine.



Safir je prvobitno bio raspoređen u tim prijateljskih snaga, podržavajući vazdušne operacije sa nosača.

Drugog dana, kako se vežba nastavljala, fokus se pomerio na neprijateljske snage, zadužene za lociranje i napad na nosač.

Zahvaljujući svojoj prikrivenosti i stručnosti posade, Safir je prodrla kroz odbrambeni pojas oko USS Teodora Ruzvelta, „potopila“ nosač klase Nimic i pobegla, sve to dok je izbegavala otkrivanje od strane protivpodmorničkih sredstava za zaštitu borbene grupe nosača.

Bilo je to pravo dostignuće za manji Safir da se infiltrira kroz odbranu grupe nosača i potopi veliki brod.

Američkoj mornarici u ovoj vežbi dodatno zagorčava činjenica da je „Safir“, starija podmornica sa zastarelom tehnologijom i inferiornija u odnosu na modernije podmornice, ipak bila u stanju da izvrši ovu misiju.

Ova vežba, kao i ona ranije u deceniji sa švedskom podmornicom klase Gotland, bila je od interesa za kinesku mornaricu. Sa potencijalnim ratom koji se sprema u indo-pacifičkom regionu, kineska meta broj 1 na moru biće američki nosači aviona.

Kinezi su razvili podmornice klase Juan sa AIP pogonom i proučavaće kako su podmornice uspele da se infiltriraju kroz odbrambeni ekran nosača aviona neprimećene. Početno objavljeni podaci o vežbi su „nestali“.

Francuska mornarica je počela da povlači podmornice klase Rubis; samo tri su ostale aktivne. „Safir“ je povučena iz upotrebe 2019. godine, zatim „Rubis“ 2022. i „Kazabijanka“ 2023. godine.



(nationalsecurityjournal.org/Stiv Balestrijeri)

