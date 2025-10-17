SAVETNIK BELE KUĆE: Tramp bi mogao da "pojača akcije" ako se nastavi blokada vlade SAD
EKONOMSKI savetnik Bele kuće Kevin Heset izjavio je danas da se može očekivati da će predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp "pojačati akcije" ukoliko se blokada savezne vlade SAD nastavi i nakon ovog vikenda.
Heset nije rekao koje akcije bi republikanski predsednik mogao preduzeti ako zakonodavci ne postignu dogovor, preneo je Rojters.
Bela kuća je prošle nedelje saopštila da je počela otpuštanja u celoj vladi SAD, pošto je Tramp sproveo pretnju da će smanjiti broj zaposlenih u saveznoj vladi tokom blokade vlade, koja traje već 17. dan.
Blokada rada vlade počela je 1. oktobra, na početku fiskalne 2026. godine, nakon što su demokrate u američkom Senatu odbacile kratkoročni zakon o finansiranju koji bi omogućio da savezna ministarstva ostanu otvorena do 21. novembra.
Tanjug
