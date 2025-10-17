Svet

SAVETNIK BELE KUĆE: Tramp bi mogao da "pojača akcije" ako se nastavi blokada vlade SAD

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 10. 2025. u 14:49

EKONOMSKI savetnik Bele kuće Kevin Heset izjavio je danas da se može očekivati da će predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp "pojačati akcije" ukoliko se blokada savezne vlade SAD nastavi i nakon ovog vikenda.

Foto Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Heset nije rekao koje akcije bi republikanski predsednik mogao preduzeti ako zakonodavci ne postignu dogovor, preneo je Rojters.

Bela kuća je prošle nedelje saopštila da je počela otpuštanja u celoj vladi SAD, pošto je Tramp sproveo pretnju da će smanjiti broj zaposlenih u saveznoj vladi tokom blokade vlade, koja traje već 17. dan.

Blokada rada vlade počela je 1. oktobra, na početku fiskalne 2026. godine, nakon što su demokrate u američkom Senatu odbacile kratkoročni zakon o finansiranju koji bi omogućio da savezna ministarstva ostanu otvorena do 21. novembra.

Tanjug

