RUSKE snage su možda testirale nadograđenu klizeći bombu sposobnu da pogodi ciljeve udaljene do 150 km, prema Telegram kanalu fokusiranom na vojsku.

Redovne ruske klizeći bombe su tipično starije gravitacione bombe modifikovane aerodinamičkim kompletima koji dodaju preciznost i prošireni domet. Većina postojećih modela ima procenjeni domet između 40 i 70 km, u zavisnosti od težine i visine raspoređivanja. Oružje se smatra isplativim i veoma razornim, što omogućava ruskim avionima da unište utvrđene ukrajinske položaje na frontu sa bezbedne udaljenosti.

Telegram kanal „Vojni obozrevatelj“ („Vojni posmatrač“) tvrdio je da je ruski napad na grad Nikolajev u utorak izvršen klizećim bombom koja je prešla između 120 i 150 km pre nego što je pogodila metu.

Ukrajinska vojska je ranije prijavila pretnju klizećim bombama iznad Nikolajeva, kasnije potvrđujući da je lovac Su-34 lansirao municiju iz vazdušnog prostora iznad Crnog mora. Zvaničnici su rekli da se vrsta oružja još uvek identifikuje, dodajući da nije bilo žrtava u napadu.

Raniji izveštaji su ukazivali na to da Rusija razvija napredni komplet za jedrenje bombe poznat kao UMPB D-30SN, koji koristi redizajnirana krila kako bi se proširio domet između 100 i 120 km. Veruje se da su terenska ispitivanja relativno malog sistema u toku najmanje od maja 2024. godine.

