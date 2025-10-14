RUSKA vojska uspostavila je kontrolu nad poslednjim ostrvom u poplavnoj ravnici Dnjepra u Hersonskoj oblasti, izjavio je komandant jurišne trupe 205. majkopske brigade grupe „Dnjepar“ pod pozivnim imenom „Alabaj“.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

- Borbeni zadatak je bio da grupa jurišnih aviona uđe na Perejaslavsko ostrvo, preuzme kontrolu nad njim i da se potisnu ukrajinske snage, a takođe da se obezbede pozicije kako Oružane snage Ukrajine ne bi mogle da dođu do naših borbenih položaja - istakao je on.

Hersonska oblast je u septembru 2022. godine ušla u sastav Rusije na osnovu rezultata referenduma. Kijevski režim ne priznaje njegovu legitimnost. Oružane snage Ukrajine kontrolišu desnu obalu Dnjepra, uključujući i grad Herson.

(Sputnjik)