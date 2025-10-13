KO ZAISTA ŽELI MIR, A KO POTPIRUJE VATRU: Orban glas razuma u EU, a Kalas želi da goni Putina

VISOKA predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je u Kijevu da je Unija počela da finansira specijalni tribunal za krivično gonjenje ruskog predsednika Vladimira Putina i drugih visokih ruskih zvaničnika za navodni zločin agresije protiv Ukrajine, pozivajući zemlje članice da učine isto.

FOTO: Tanjug/AP

U istom danu, Viktor Orban, često osporavan u EU zbog protivljenja finansijskoj pomoći Ukrajini, svojim izlaganjem pokazao je da je retki glas razuma u EU.

- Osnovali smo ovaj specijalni tribunal za zločine agresije, ali sada obezbeđujemo i finansiranje za ovaj tribunal - rekla je Kaja Kalas tokom zajedničke konferencije za novinare šefom kijevskog režima Vladimirom Zelenskim.

Kalas je navela da bez odgovornosti nema pravednog i trajnog mira. Kad već govori o miru, u Evropi to direktno ide uz rakete, pa je usledilo i pitanje o "tomahavcima", za koje je američki predsednik Donald Tramp nedavno rekao da bi mogao da ih pošalje Ukrajini ako se sukob ne reši.

- Nije na nama da kažemo, već na Ukrajini da kaže šta joj je zaista potrebno - dodala je.

Ona je doputovala u Kijev kako bi sa ukrajinskim zvaničnicima razgovarala o finansijskoj i vojnoj pomoći, energetskoj bezbednosti, kao i navodnoj odgovornosti Rusije za ratne zločine.

Otkrila je i da je Evropska unija već obezbedila 800 miliona evra za podršku Ukrajini tokom zime, prvenstveno za nabavku generatora, dok se dodatnih 100 miliona evra planira za opremu i skloništa u uslovima niskih temperatura.

The evidence of Russia’s war crimes in Ukraine is plain to see.

Unpunished crimes only encourage new atrocities.



Today, we are providing the first €10 million for the Special Tribunal to ensure that those responsible for the crimes of aggression do not escape justice. pic.twitter.com/TpvpraxE9e — Kaja Kallas (@kajakallas) October 13, 2025

S druge strane, premijer Mađarske Viktor Orban našao se danas u Šarm el Šeiku gde je potpisan sporazum o prekidu vatre u Gazi i pohvalio napore Trampa za rešavanje ovog sukoba.

- Oružje je utihnulo, taoci su slobodni, dugo čekani mir vlada na Bliskom istoku. Predsednik Donald Tramp je to omogućio - napisao je Orban na društvenim mrežama.

Tako je pokazao da je narativ Zapada da želi mir potpuna besmislica i da ratna retorika čelnika EU ne može da se sakrije, koliko god oni pokušavali to drugačije da predstave.

On je pozvao i evropske zvaničnike da prate taj primer i sednu za pregovarački sto jer u suprotnom nikada neće postići mir o kojem konstantno pričaju.

- Sada je red na Evropu. Uspeh predsednika Trampa dokazuje da nikada ne smemo odustati od pregovora. Bez razgovora nema mira. Vreme je da mi Evropljani sledimo primer predsednika Trampa - dodao je Orban.

🕊️ The guns have fallen silent, the hostages are free, and long-awaited peace reigns in the Middle East. President @realDonaldTrump has made it happen!



Now it's Europe’s turn. President Trump’s success proves that we must never give up on negotiations. Without talks, there's no… pic.twitter.com/6ItOcDj3db — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 13, 2025

(RT Balkan)