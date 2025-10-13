NETANJAHU NE IDE U EGIPAT? Hitna vest stigla iz Izraela, ovo je razlog šokantne odluke

PREMIJER Izraela Benjamin Netanjahu povukao je odluku da prisustvuje međunarodnom samitu o Gazi u Egiptu, nakon što su mu upućene oštre kritike iz njegove desničarske koalicije i političke baze, prenosi izraelski Kanal 12.

Foto: Amir Cohen/Pool Photo via AP

Kako navodi taj medij, Netanjahu se suočio s protivljenjem zbog mogućnosti da na samitu deli binu sa predsednikom Palestinske uprave Mahmudom Abasom, kao i sa drugim liderima arapskih i muslimanskih zemalja koje izraelska desnica smatra spornim, među kojima je i predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan.

Netanjahu se već duže vreme protivi ulozi Palestinske uprave u budućem upravljanju Pojasom Gaze nakon okončanja sukoba, često izjednačavajući njeno sedište u Ramali s Hamasom i odbacujući dvodržavno rešenje koje ta institucija podržava.

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan je tokom rata u Gazi uputio niz oštrih kritika na račun izraelske vlade i lično Netanjahua, uporedivši ga čak sa Adolfom Hitlerom, što je dodatno pojačalo političku osetljivost mogućeg susreta dvojice lidera.



(Tanjug)