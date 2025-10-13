Svet

MERC SE UZDA U TRAMPA: Pozvao na kontinuirano angažovanje u rešavanju rata u Ukrajini kao na Bliskom istoku

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

13. 10. 2025. u 16:12

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc pozvao je na kontinuirano angažovanje Sjedinjenih Američkih Država u rešavanju rata u Ukrajini, izrazivši nadu da će šef Bele kuće imati isti uticaj kao na Bliskom istoku.

МЕРЦ СЕ УЗДА У ТРАМПА: Позвао на континуирано ангажовање у решавању рата у Украјини као на Блиском истоку

Foto: Tanjug Ap

Govoreći uoči samita sa američkim predsednikom i drugim svetskim liderima posvećenog učvršćivanju primirja u Gazi, Merc je rekao da je sastanak u Egiptu pokazao da je kraj rata moguć ako međunarodna zajednica ostane jedinstvena, preneo je Rojters.

(Reuters)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KEMIŠ ILI TAŠKE? Žestoka svađa Zorice i Viki, umešale i muževe - Ne možeš da porediš svog supruga sa mojim!

KEMIŠ ILI TAŠKE? Žestoka svađa Zorice i Viki, umešale i muževe - "Ne možeš da porediš svog supruga sa mojim!"