MERC SE UZDA U TRAMPA: Pozvao na kontinuirano angažovanje u rešavanju rata u Ukrajini kao na Bliskom istoku
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc pozvao je na kontinuirano angažovanje Sjedinjenih Američkih Država u rešavanju rata u Ukrajini, izrazivši nadu da će šef Bele kuće imati isti uticaj kao na Bliskom istoku.
Govoreći uoči samita sa američkim predsednikom i drugim svetskim liderima posvećenog učvršćivanju primirja u Gazi, Merc je rekao da je sastanak u Egiptu pokazao da je kraj rata moguć ako međunarodna zajednica ostane jedinstvena, preneo je Rojters.
(Reuters)
MISTERIOZAN UREĐAJ SNIMLjEN PRE PADA NADSTREŠNICE: Dragan J. Vučićević otkriva nove dokaze (FOTO)
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević ekskluzivno je otkrio nove dokaze o padu nadstrešnice u Novom Sadu na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine.
13. 10. 2025. u 11:53
DRAMA U IZRAELSKOM PARLAMENTU: Levičar krenuo na Trampa, obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekan je ovacijama u izraelskom parlamentu Knesetu, gde je počeo njegov govor. Ubrzo nakon toga, levičarski poslanik Kneseta je počeo da dobacuje, a obezbeđenje je odmah reagovalo.
13. 10. 2025. u 13:34
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
Komentari (0)