BAŠAR EL ASAD OTROVAN?! Prvi put se oglasila zvanična Moskva - otkrili šta se tačno desilo
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov odbacio je glasine da je bivši sirijski predsednik Bašar al-Asad otrovan, rekavši da su Asad i njegova porodica bezbedni u Moskvi i da tamo žive bez ikakvih problema otkako su dobili azil.
Ranije ovog meseca, Sirijska opservatorija za ljudska prava (SOHR) sa sedištem u Velikoj Britaniji, pozivajući se na anonimni izvor, tvrdila je da je Asad otpušten iz bolnice u Moskovskoj oblasti nakon navodnog pokušaja trovanja u septembru. Glasinu su od tada preneli gotovo svi svetski mediji.
Lavrov je naglasio da Asad „nema problem da živi u našoj prestonici“ i da „nije bilo nikakvih trovanja“. - Ako se pojave takve glasine, ostavljam ih na savesti onih koji ih šire - rekao je prenosi rt.com.
- Dali smo azil Bašaru Asadu i njegovoj porodici iz isključivo humanitarnih razloga. On bez problema živi u našoj prestonici. Nije bilo trovanja - rekao je ministar na sastanku sa predstavnicima arapskih medija.
