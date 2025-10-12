RUSKE snage preuzele su kontrolu nad južnim delom sela Molodecko u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštio je šef DNR Denis Pušilin na svom Telegramu.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

On je dodao da jedinice ruske vojske nastavljaju da opkoljavaju aglomeraciju Krasnoarmejsk-Dmitrovsk.

- Na krasnoarmejskom pravcu nastavlja se opkoljavanje krasnoarmejsko-dmitrovske aglomeracije, teške borbe vode se u najjužnijem delu, što znači u gradu Krasnoarmejsku (ukrajinski – Pokrovsk), kao i na njegovim prilazima - rekao je Pušilin.

Prema njegovim rečima, grupa „Istok“ napreduje u Dnjepropetrovskoj oblasti, probijajući odbranu ukrajinske vojske.

- Grupa snaga ‘Istok’ nastavlja svoja jurišna dejstva, nastavlja da probija neprijateljsku odbranu u Dnjepropetrovskoj oblasti i napreduje u dubinu odbrane protivnika. Oružane snage Ukrajine trpe gubitke u područjima naselja Stepovo, Sosnovka i Verbove u Dnjepropetrovskoj oblasti - dodao je Pušilin.

(Sputnjik)