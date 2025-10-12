Svet

UDARNE VESTI SA FRONTA: Najnoviji uspeh ruske vojske

Novosti online

12. 10. 2025. u 21:39

RUSKE snage preuzele su kontrolu nad južnim delom sela Molodecko u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštio je šef DNR Denis Pušilin na svom Telegramu.

УДАРНЕ ВЕСТИ СА ФРОНТА: Најновији успех руске војске

Foto: Shutterstock/Ilustracija

On je dodao da jedinice ruske vojske nastavljaju da opkoljavaju aglomeraciju Krasnoarmejsk-Dmitrovsk.

- Na krasnoarmejskom pravcu nastavlja se opkoljavanje krasnoarmejsko-dmitrovske aglomeracije, teške borbe vode se u najjužnijem delu, što znači u gradu Krasnoarmejsku (ukrajinski – Pokrovsk), kao i na njegovim prilazima - rekao je Pušilin.

Prema njegovim rečima, grupa „Istok“ napreduje u Dnjepropetrovskoj oblasti, probijajući odbranu ukrajinske vojske.

- Grupa snaga ‘Istok’ nastavlja svoja jurišna dejstva, nastavlja da probija neprijateljsku odbranu u Dnjepropetrovskoj oblasti i napreduje u dubinu odbrane protivnika. Oružane snage Ukrajine trpe gubitke u područjima naselja Stepovo, Sosnovka i Verbove u Dnjepropetrovskoj oblasti - dodao je Pušilin.

(Sputnjik)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KEMIŠ ILI TAŠKE? Žestoka svađa Zorice i Viki, umešale i muževe - Ne možeš da porediš svog supruga sa mojim!

KEMIŠ ILI TAŠKE? Žestoka svađa Zorice i Viki, umešale i muževe - "Ne možeš da porediš svog supruga sa mojim!"