UDARNE VESTI SA FRONTA: Najnoviji uspeh ruske vojske
RUSKE snage preuzele su kontrolu nad južnim delom sela Molodecko u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštio je šef DNR Denis Pušilin na svom Telegramu.
On je dodao da jedinice ruske vojske nastavljaju da opkoljavaju aglomeraciju Krasnoarmejsk-Dmitrovsk.
- Na krasnoarmejskom pravcu nastavlja se opkoljavanje krasnoarmejsko-dmitrovske aglomeracije, teške borbe vode se u najjužnijem delu, što znači u gradu Krasnoarmejsku (ukrajinski – Pokrovsk), kao i na njegovim prilazima - rekao je Pušilin.
Prema njegovim rečima, grupa „Istok“ napreduje u Dnjepropetrovskoj oblasti, probijajući odbranu ukrajinske vojske.
- Grupa snaga ‘Istok’ nastavlja svoja jurišna dejstva, nastavlja da probija neprijateljsku odbranu u Dnjepropetrovskoj oblasti i napreduje u dubinu odbrane protivnika. Oružane snage Ukrajine trpe gubitke u područjima naselja Stepovo, Sosnovka i Verbove u Dnjepropetrovskoj oblasti - dodao je Pušilin.
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
