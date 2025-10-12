SLUČAJ 1.200 RIMLJANA KOJI SU SE IDENTIFIKOVALI KAO ROMI: „Ludi“ popis stanovništva u Škotskoj
ANOMALIJA se pojavila gotovo slučajno, naime, mnogi Italijani na popisu stanovništva u Škotskoj su očigledno pogrešno protumačili upitnik iz Nacionalne evidenciije Škotske. Izabrali su „Rom“ verujući da se reč odnosi na Rim.
Oko 1.200 rođenih u Italiji, koji žive u Škotskoj, greškom je označilo polje „Romi“ i stoga su tako registrovani. Naime, po prvi put popis stanovništva Škotske obuhvatio je i prisustvo romskih zajednica, manjinske grupe koja obično stiže iz istočnoevropskih zemalja, posebno iz Rumunije.
Prema analizi koju je sproveo Nacionalni zavod za evidenciju Škotske, iskrslo je kako se neobično visok procenat ljudi rođenih u Italiji identifikovao kao Romi. To se dogodilo zbog nesporazuma između engleskog izraza „Rome“, grad i „Rom“ kao etnička pripadnost. Ukupno 3.218 ljudi se izjasnilo kao pripadnici romske etničke grupe, a od njih je približno 36,5 procenata rođeno u Italiji. U apsolutnim brojevima, to predstavlja približno 1.200 ljudi.
Tradicionalno, najveća koncentracija Roma u Škotskoj nalazi se u Glazgovu, ali podaci popisa pokazali su drugačiju raspodelu i najpre je to izazvalo sumnju, posle čega je usledila kontrola.
