SRAMOTA U EVROPSKOM PARLAMENTU: Poslanica udarala čekićem ljude, pa se pozvala na imunitet

„Trostruka sramota nad Evropskom narodnom partijom“ – tom rečenicom austrijski poslanik u Evropskom parlamentu Harald Vilimski (FPÖ) prokomentarisao nedavne događaje optužujući Evropsku narodnu partiju da štiti „osumnjičene za nasilje, krađu i klevetu“ i da time urušava demokratske standarde, parlamentarizam i vladavinu prava. Kako je poručio, „istina će na kraju izaći na videlo, a pravda pobediti“.

Foto: Printskrin

Po njegovim rečima u Evropskom parlamentu je izglasano da dvoje poslanika Italijanka Ilarija Salis i Mađar Peter mađarski poslanik, zadrže imunitet zbog čega organi gonjenja ne mogu da vode postupke po prijavama. Vilimski tvrdi da je Salis u Mađarskoj „udarala ljude čekićem i teško ih povredila“, dok se protiv Mađara navodno vode postupci „zbog krađe i klevete“. Za oba slučaja kaže on političku zaštitu obezbedila je Evropska narodna partija, sa namerom da „naškodi Viktoru Orbanu i Fidesu“. Sve navode izneo je u obraćanju na društvenoj mreži Instagram uz uverenje da „briselske elite“ pribegavaju „trikovima“ jer gube podršku javnosti.

An Italian far-left militant Antifa extremist currently in house arrest in Hungary on suspicion of attempted murder has been elected into the European Parliament and will walk free thanks to MEP immunity.



Ilaria Salis is suspected of having been part of the German “Hammer Gang”… pic.twitter.com/bmWyUarZo8 — Visegrád 24 (@visegrad24) June 10, 2024

Nedavno u govoru sa skupštinske govornice u Strazburu, Vilimski je zahvalio predsedavajućoj sednice što je odobrila minut ćutanja zbog, kako je rekao, „brutalnog ubistva Čarlija Kirka“, ocenivši da takvi gestovi vraćaju dostojanstvo raspravama u Evropskom parlamentu. Zatim je ukazao na politička pomeranja širom Evropske Unije pobedu Andreja Babiša u Češkoj i moguć „preokret“ u Francuskoj uz Žordana Bardelu i Marinu Le Pen, jačanje Herberta Kikla u Austriji i rast uticaja Alis Vajdel u Nemačkoj. Njegova poruka kolegama bila je kratka: „Prihvatite da većine u narodu podržavaju upravo taj put“ i približite se biračima koji traže suverenističku politiku.

U odvojenoj video-poruci Vilimski je ponovio kritike na račun Evropske komisije i Ursule fon der Lajen za spornu, „milijardama tešku“ nabavku vakcina tokom pandemije, posledice sankcija Rusiji zbog rata Ukrajinom po dug, ergente, inflaciju i cene, kao i „nezaustavljivu ilegalnu migraciju“. Posebno je upozorio na trgovinski sporazum „Mercosur“ , za koji smatra da bi otvorio evropsko tržište po uslovima pogubnim za poljoprivredu, „naročito austrijsku“. Zaključak je nedvosmislen von der Lajen treba da ode, a „patriote su pokretačka snaga“ nove evropske političke scene.

Pogled redakcije portala Srpski ugao

Harald Vilimski je dugogodišnji poslanik Slobodarske partije Austrije (FPÖ), danas najjače opozicione snage u Beču. FPÖ se profilisala kao suverenistička, konzervativna stranka skeptična prema daljoj centralizaciji u Briselu i glasna u zahtevima za strožu kontrolu granica i zaštitu domaće proizvodnje. U odnosima sa Srbijom, FPÖ dosledno ističe poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije i stav da su Kosovo i Metohija sastavni deo naše države uz insistiranje na rešavanjima u skladu s međunarodnim pravom. Upravo zbog toga u domaćoj javnosti Vilimski se prepoznaje kao kritičar briselskih dogmi i političar čiji glas u Evropskom parlamentu otvoreno zastupa vrednosti bliske srpskom stanovištu.