Svet

SRAMOTA U EVROPSKOM PARLAMENTU: Poslanica udarala čekićem ljude, pa se pozvala na imunitet

„Trostruka sramota nad Evropskom narodnom partijom“ – tom rečenicom austrijski poslanik u Evropskom parlamentu Harald Vilimski (FPÖ) prokomentarisao nedavne događaje optužujući Evropsku narodnu partiju da štiti „osumnjičene za nasilje, krađu i klevetu“ i da time urušava demokratske standarde, parlamentarizam i vladavinu prava. Kako je poručio, „istina će na kraju izaći na videlo, a pravda pobediti“.

СРАМОТА У ЕВРОПСКОМ ПАРЛАМЕНТУ: Посланица ударала чекићем људе, па се позвала на имунитет

Foto: Printskrin

Po njegovim rečima u Evropskom parlamentu je izglasano da dvoje poslanika Italijanka Ilarija Salis i Mađar Peter mađarski poslanik, zadrže imunitet zbog čega organi gonjenja ne mogu da vode postupke po prijavama. Vilimski tvrdi da je Salis u Mađarskoj „udarala ljude čekićem i teško ih povredila“, dok se protiv Mađara navodno vode postupci „zbog krađe i klevete“. Za oba slučaja kaže on političku zaštitu obezbedila je Evropska narodna partija, sa namerom da „naškodi Viktoru Orbanu i Fidesu“. Sve navode izneo je u obraćanju na društvenoj mreži Instagram uz uverenje da „briselske elite“ pribegavaju „trikovima“ jer gube podršku javnosti.

Nedavno u govoru sa skupštinske govornice u Strazburu, Vilimski je zahvalio predsedavajućoj sednice što je odobrila minut ćutanja zbog, kako je rekao, „brutalnog ubistva Čarlija Kirka“, ocenivši da takvi gestovi vraćaju dostojanstvo raspravama u Evropskom parlamentu. Zatim je ukazao na politička pomeranja širom Evropske Unije  pobedu Andreja Babiša u Češkoj i moguć „preokret“ u Francuskoj uz Žordana Bardelu i Marinu Le Pen, jačanje Herberta Kikla u Austriji i rast uticaja Alis Vajdel u Nemačkoj. Njegova poruka kolegama bila je kratka: „Prihvatite da većine u narodu podržavaju upravo taj put“ i približite se biračima koji traže suverenističku politiku.

U odvojenoj video-poruci Vilimski je ponovio kritike na račun Evropske komisije i Ursule fon der Lajen za spornu, „milijardama tešku“ nabavku vakcina tokom pandemije, posledice sankcija Rusiji zbog rata Ukrajinom po dug, ergente, inflaciju i cene, kao i „nezaustavljivu ilegalnu migraciju“. Posebno je upozorio na trgovinski sporazum „Mercosur“ , za koji smatra da bi otvorio evropsko tržište po uslovima pogubnim za poljoprivredu, „naročito austrijsku“. Zaključak je nedvosmislen von der Lajen treba da ode, a „patriote su pokretačka snaga“ nove evropske političke scene.

Pogled redakcije portala Srpski ugao

Harald Vilimski je dugogodišnji poslanik Slobodarske partije Austrije (FPÖ), danas najjače opozicione snage u Beču. FPÖ se profilisala kao suverenistička, konzervativna stranka skeptična prema daljoj centralizaciji u Briselu i glasna u zahtevima za strožu kontrolu granica i zaštitu domaće proizvodnje. U odnosima sa Srbijom, FPÖ dosledno ističe poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije i stav da su Kosovo i Metohija sastavni deo naše države uz insistiranje na rešavanjima u skladu s međunarodnim pravom. Upravo zbog toga u domaćoj javnosti Vilimski se prepoznaje kao kritičar briselskih dogmi i političar čiji glas u Evropskom parlamentu otvoreno zastupa vrednosti bliske srpskom stanovištu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DRAMATIČNO RUSKO UPOZORENJE: Amerikanci grupišu velike vojne snage, pokušaj invazije sasvim moguć

DRAMATIČNO RUSKO UPOZORENjE: Amerikanci grupišu velike vojne snage, pokušaj invazije sasvim moguć