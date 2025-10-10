ITALIJANSKA PREMIJERKA „SPREMNI ZA REKONSTRUKCUJU“: Najpre 250 karabinjera za razoružavanje Hamasa

Italijanska premijerka Đorđa Meloni izrazila je veliko zadovoljstvo zbog Sporazuma o postizanju primirja između Izraela i palestinskog militantnog pokreta Hamasa, jer „mir se ne postiše vijorenjem zastava“. Italija je spremna da bude na prvoj liniji i da dopronese stabilnosti, rekonstrukciji i razvoju Gaze, a najpre slanjem 250 karabinjera za razoružavanje Hamasa, jer Hamas ne treba da ima bilo kakvu ulogu u Gazi, podvukla je Melonijeva.

Foto: AP Photo/Gregorio Borgia

Tim rečima je premijerka slavila „istorijski dan“, potresena kako su slavili Palestinci, a zahvaljujući se američkom predsedniku Donaldu Trampu, Egiptu, Kataru i Turskoj za njihove napore da se dostigne takav pozitivan rezultat i dodevede do kraja konflikta. I već je koncentrisana na budućnost u kojoj će „Italija biti na prvoj liniji“. Melonijeva je govorila i o širokom uzajamnom približavanju međunarodne zajednice kako bi se okončala neodrživa kriza. I odmah je imala niz telefonskih razgovora, počevši od šeika Al Tanija, katarskog princa, vodećeg posrednika, sa kojim Rim ima najbliže kontakte.

Meloni ističe i „središnju ulogu“ arapskih zemalja u tranziciji vlasti i da Hamas ne sme imati bilo kakvu ulogu, a „Italija je već dala svoj tihi ali stalni doprinos ovom dobrom početku“, jer „mir se gradi radom a ne mahanjem zastava“.