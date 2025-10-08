UDARAJU PESNICAMA U GLAVU, TUKU, BACAJU NA ZEMLJU: Brutalnost nemačke policije na delu - ovako se obračunavaju sa demonstrantima (VIDEO)
STOTINE palestinskih demonstranata okupilo se u blizini Neptunove fontane, u centru Berlina u utorak, uprkos policijskoj zabrani demonstracija, povodomo druge godišnjice rata u Pojasu Gaze.
Sukobi su izbili kada su policijske snage došle da rasteraju okupljene, što je dovelo do brojnih napada i tuča.
Policija se po kratkom postupku obračunala sa demonstrantima, primenjujući silu.
Na društvenim mrežama pojavili su se snimci kako policija razbija demonstracije.
Udaraju besnicama u glavu, tuku palicama, odguruje demonstrante, bacaju ih na zemlju, biju...
PLENKOVIĆ TVRDI: Pitanje vlasništva NIS-a biće uskoro rešeno
PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković kazao je da veruje da će pitanje vlasništva u Naftnoj industriji Srbije (NIS) uskoro biti rešeno, prenosi RTRS.
08. 10. 2025. u 08:51
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
