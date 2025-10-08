UDARAJU PESNICAMA U GLAVU, TUKU, BACAJU NA ZEMLJU: Brutalnost nemačke policije na delu - ovako se obračunavaju sa demonstrantima (VIDEO)

STOTINE palestinskih demonstranata okupilo se u blizini Neptunove fontane, u centru Berlina u utorak, uprkos policijskoj zabrani demonstracija, povodomo druge godišnjice rata u Pojasu Gaze.

Foto: Profimedia

Sukobi su izbili kada su policijske snage došle da rasteraju okupljene, što je dovelo do brojnih napada i tuča.

Policija se po kratkom postupku obračunala sa demonstrantima, primenjujući silu.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci kako policija razbija demonstracije.

Udaraju besnicama u glavu, tuku palicama, odguruje demonstrante, bacaju ih na zemlju, biju...