GOMILA NAPALA AUTO PREDSEDNIKA EKVADORA: Ostali tragovi od metaka, predsednik dobro

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

08. 10. 2025. u 00:11

GRUPA od oko 500 ljudi napala je danas automobil u kojem se vozio predsednik Ekvadora Danijel Noboa, preneo je Rojters.

Foto: Profimedia

Kako je navela ministarka za životnu sredinu i energetiku Ines Marcano, grupa ljudi bacala je kamenje na predsedničko vozilo dok se Noboa približavao mestu u provinsiji Kanjar gde je trebalo da prisustvuje unapred zakazanom događaju.

Prema njenim rečima, na automobilu su primećeni i tragovi od metaka.

Ministarka je kasnije zvanično podnela izveštaj o pokušaju atentata na Nobou.

Predsednik nije povređen, a pet osoba je privedeno, dodala je Marcano.

Foto Tanug/AP/Dolores Ochoa

Pre samo dva dana, ekvadorski predsednik Danijel Noboa proglasio je vanredno stanje u deset provincija u toj zemlji, od ukupno 24, usled unutrašnjih nemira izazvanih protestima zajednice starosedelaca zbog rasta cena dizela.

Kako je Noboa naveo u dekretu, ovi protesti postali su nasilni, pa je vanredno stanje uvedeno da bi se izbegla njihova dalja radikalizacija.

On je dodao da su tokom nasilnih demonstracija pripadnici policije i vojske napadnuti, a da su neki čak i oteti i fizički zlostavljani.

Noboa je zbog toga zabranio javna okupljanja, dodajući da će mirni protesti biti dozvoljeni pod uslovom da ne ugrožavaju prava i slobode drugih građana.

Među razlozima za uvođenje ovih mera, koje će važiti 60 dana, on je naveo nedavne izjave predsednika Nacionalne konfederacije starosedelačkih naroda Marlona Vargasa, koji je upozorio da bi protesti mogli da eskaliraju i dovedu do zauzimanja prestonice Kita ukoliko njihovi zahtevi ne budu uvaženi.

(Tanjug)

