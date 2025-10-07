U LEPOSAVIĆU PRIVEDEN SRBIN ČIJI STAN TRAŽI ALBANAC: Porodici 10 dana za iseljenje

TZV. kosovska policija privela je u Leposaviću Milivoja Bojića na informativni razgovor, zbog prijave Albanca Emrana Gušanija, kome je nova lokalna, albanska administracija u tom gradu dodelila stan u kom Bojić živi sa porodicom.

Stan je porodici Bojić prošle godine dodelio Komesarijat za izbeglice Vlade Srbije, ali sada ga, uz podršku lokalne albanske administracije, na čijem čelu je Albanac Ljuljzim Hetemi, traži Gušani, prenosi RTS.

Bojići su dobili rok od deset dana da napuste stan, uprkos tome što u njemu žive već godinu dana i što su ga, po dobijanju ključeva, potpuno opremili.

Ćerka privedenog, Ivana Bojić, izjavila je da su podnete dve žalbe nadležnim institucijama, ali da odgovore još nisu dobili.

-Potpuno smo zbunjeni i ne znamo šta da radimo. Podneli smo dve žalbe nadležnim institucijama, ali do sada nismo dobili nikakav odgovor. Uprkos tome, stan je dodeljen drugom licu i zbog toga je moj otac danas bio na informativnom razgovoru. Dali su nam rok od deset dana da se iselimo. Ne znamo ni gde ćemo, a zima je pred vratima - već je hladno i najavljuju sneg, rekla je Ivana Bojić, ćerka privedenog Milivoja Bojića.

Nove lokalne, albanske vlasti u Leposaviću i ranije su pokušavale da isele pojedine srpske porodice iz stanova koje je u tom gradu, preko Kancelarije za Kosovo i Metohiju, izgradila Vlada Republike Srbije.

