LIDERI RAZVIJAJU PARTNERSTVO RUSIJE I INDIJE: Modi čestitao Putinu rođendan
RUSKI predsednik Vladimir Putin i indijski premijer Narendra Modi razgovarali su telefonom o pitanjima strateškog partnerstva, saopštio je kabinet indijskog premijera.
- Dva lidera su razmotrila napredak u bilateralnoj agendi i ponovo potvrdila svoju posvećenost daljem produbljivanju posebnog i privilegovanog strateškog partnerstva između Indije i Rusije - navodi se u saopštenju.
Modi je srdačno čestitao Putinu rođendan i preneo mu najbolje želje za dobro zdravlje i uspeh u svim njegovim poduhvatima. Takođe je rekao da se raduje što će dočekati ruskog predsednika na 23. godišnjem samitu dve zemlje u Indiji.
(Sputnjik)
