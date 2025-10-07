LIDERI RAZVIJAJU PARTNERSTVO RUSIJE I INDIJE: Modi čestitao Putinu rođendan

RUSKI predsednik Vladimir Putin i indijski premijer Narendra Modi razgovarali su telefonom o pitanjima strateškog partnerstva, saopštio je kabinet indijskog premijera.

Foto: Profimedia

- Dva lidera su razmotrila napredak u bilateralnoj agendi i ponovo potvrdila svoju posvećenost daljem produbljivanju posebnog i privilegovanog strateškog partnerstva između Indije i Rusije - navodi se u saopštenju.

Modi je srdačno čestitao Putinu rođendan i preneo mu najbolje želje za dobro zdravlje i uspeh u svim njegovim poduhvatima. Takođe je rekao da se raduje što će dočekati ruskog predsednika na 23. godišnjem samitu dve zemlje u Indiji.

