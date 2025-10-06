EGO I IZOSTANAK OSEĆAJA ZA OPŠTI INTERES: Lekorni objasnio razloge za pad vlade

Od trenutka kada je saopšten sastav nove francuske vlade do njenog pada prošlo je tačno 14 sati.

AP Photo/Christophe Ena

Mandatar Sebastijan Lekorni podneo je danas pre podne ostavku, čime je stavio tačku na najkraći premijerski mandat u istoriji savremene francuske republike. Njega je predsednik Emanuel Makron na tu funkciju postavio 9. septembra i uspeo je da se održi svega 27 dana.

- Ne može se biti premijer kada uslovi nisu uspunjeni. Pokušao sam da stvorim uslove da bismo mogli da usvojimo budžet i da odgovorimo na neke hitna pitanja koja ne mogu da sačekaju predsedničke izbore 2027. godine, kao što su ona vezana za kupovnu moć ili vojsku u teškom međunarodnom kontekstu. Malo je nedostajalo da uspemo – poručio je Lekorni posle podnošenja ostavke.

Danas je, ironijom sudbine, trebalo da dođe do primopredaja dužnosti u ministarstvima.

Ističući razloge za ostavku, Lekorni je naveo da su se partije ponašale kao da svaka ima većinu, da su imale puno crvenih linija, ali malo zelenih, da nisu bile spremne za konačni kompromis i pored nekih početnih pomaka, a otpužuio je i poneki lični ego i, pre svega, izostanak pojedinaca za osećaj opšteg interesa.